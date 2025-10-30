Amazon Gülümseten Kasım'da en çok satılan 20 indirimli ürün!

Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında telefondan giyime, bilgisayardan ekran kartına, klavyeden mouse, televizyondan mobil aksesuara, yapı marketten ev elektroniğine Amazon’daki tüm kategorilerde yılın en düşük fiyatları sunuluyor. Yılın en büyük indirim dönemini kaçırmamak için Gülümseten Kasım sayfasını ziyaret edin.
Gülümseten Kasım'da En Çok Satan 20 Ürün
- Apple iPhone 16 Pro Max (512 GB) - Beyaz Titanyum: 108.399 TL
- Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL
- Samsung Galaxy S25, Yapay Zeka(AI) Telefon, 12GB RAM, 256GB: 41.999 TL
- Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB): 123.711 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar AMD Ryzen 7 8845HS 5, 16 GB, 1 TB SSD, RTX 4050: 33.990 TL
- Lenovo Legion R24s 23.8" 1 ms (MPRT) 144Hz Gaming Monitör: 5.499 TL
- Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Süpürge XB7150/07: 8.699 TL
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1.4 lt: 1.570 TL
- Stanley Classic Çelik Termos, Yeşil 2.3 Litre: 2.400 TL
- Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap: 2.149 TL
- PHILIPS HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, 7.3 L Kapasite: 2.939 TL
- Philips 3000 Serisi Blender ProBlend Crush Teknolojisi 600 W 2 Lt: 2.510 TL
- Jumbo Stone 7 Parça Granit Tencere Seti: 8.908 TL
- LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi Seti: 1.919 TL
- ASUS ROG Strix XG349C - 34 inç UWQHD kavisli oyun monitörü: Tükendi
- Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15: Tükendi
- Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt: Tükendi
- Lipton Tiryaki Harmanı 1000g: Tükendi
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke: Tükendi
