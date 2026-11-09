Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan fırsatları!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyasında haftanın öne çıkan teknoloji fırsatları belli oldu. Kampanya kapsamında akıllı telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan robot süpürgelere kadar pek çok üründe son bir yılın en düşük fiyatları sunuluyor. Ayrıca tüketiciler, aldıkları ürünlerin fiyatı kampanya süresince düşerse aradaki farkı otomatik iade garantisiyle geri alabiliyor. Yılın en avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için indirimleri takip edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’nin Gülümseten Kasım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya kapsamında teknolojik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, mobil aksesuarlardan dizüstü bilgisayarlara, otomotivden süpermarkete kadar tüm kategorilerde indirimler sunan Amazon’da bu haftanın dikkat çeken fırsatlarını bir araya getirdik.

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Amazon Gülümseten Kasım

Son ayların en düşük fiyatları

Amazon'daki haftanın fırsatlarında son günlerin ve hatta son 365 günün en düşük fiyatları göze çarpıyor. Ürünlerin fiyatlarının altında kaç günün en düşük fiyatı olduğu bilgisi yer alıyor. Böylece yılın en avantajlı fiyatlarını yakalamak çok daha kolay hale geliyor.

Amazon'da Gülümseten Kasım 2026 indirimine giren telefonlar 6 gün önce eklendi

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Kasım ayı boyunca indirimler devam edecek. Amazon, “Aradaki Fark İade” kampanyasıyla fiyatların düşmesi endişesini de ortadan kaldırıyor. Fırsat etiketli ürünlerde ürünün fiyatı siz satın aldıktan sonra daha da düşerse Amazon aradaki farkı hesabınıza bakiye olarak yüklüyor. Üstelik sizin fiyatları takip etmeniz veya başvuru yapmanız gerekmiyor. Fiyat düştükten sonra otomatik olarak iade yapılacak.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan indirimleri 9 Kasım

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