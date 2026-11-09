Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan fırsatları!
Amazon'da Gülümseten Kasım indirimlerinde bu hafta kaçırmamanız gereken indirimleri bir araya getirdik. Telefondan bilgisayara, televizyondan robot süpürgeye pek çok üründe indirimler var.
Yapay Zeka Özeti:
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Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyasında haftanın öne çıkan teknoloji fırsatları belli oldu.
Kampanya kapsamında akıllı telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan robot süpürgelere kadar pek çok üründe son bir yılın en düşük fiyatları sunuluyor. Ayrıca tüketiciler, aldıkları ürünlerin fiyatı kampanya süresince düşerse aradaki farkı otomatik iade garantisiyle geri alabiliyor.
Yılın en avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için indirimleri takip edebilirsiniz.
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Amazon'daki haftanın fırsatlarında son günlerin ve hatta son 365 günün en düşük fiyatları göze çarpıyor. Ürünlerin fiyatlarının altında kaç günün en düşük fiyatı olduğu bilgisi yer alıyor. Böylece yılın en avantajlı fiyatlarını yakalamak çok daha kolay hale geliyor.
Fiyat düşerse aradaki fark iade
Kasım ayı boyunca indirimler devam edecek. Amazon, “Aradaki Fark İade” kampanyasıyla fiyatların düşmesi endişesini de ortadan kaldırıyor. Fırsat etiketli ürünlerde ürünün fiyatı siz satın aldıktan sonra daha da düşerse Amazon aradaki farkı hesabınıza bakiye olarak yüklüyor. Üstelik sizin fiyatları takip etmeniz veya başvuru yapmanız gerekmiyor. Fiyat düştükten sonra otomatik olarak iade yapılacak.