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    Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan fırsatları!

    Amazon'da Gülümseten Kasım indirimlerinde bu hafta kaçırmamanız gereken indirimleri bir araya getirdik. Telefondan bilgisayara, televizyondan robot süpürgeye pek çok üründe indirimler var.

    Amazon Gülümseten Kasım'da haftanın öne çıkan indirimleri 9 Kasım Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’nin Gülümseten Kasım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya kapsamında teknolojik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, mobil aksesuarlardan dizüstü bilgisayarlara, otomotivden süpermarkete kadar tüm kategorilerde indirimler sunan Amazon’da bu haftanın dikkat çeken fırsatlarını bir araya getirdik.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Amazon Gülümseten Kasım 

    Son ayların en düşük fiyatları

    Amazon'daki haftanın fırsatlarında son günlerin ve hatta son 365 günün en düşük fiyatları göze çarpıyor. Ürünlerin fiyatlarının altında kaç günün en düşük fiyatı olduğu bilgisi yer alıyor. Böylece yılın en avantajlı fiyatlarını yakalamak çok daha kolay hale geliyor.

    Fiyat düşerse aradaki fark iade

    Kasım ayı boyunca indirimler devam edecek. Amazon, “Aradaki Fark İade” kampanyasıyla fiyatların düşmesi endişesini de ortadan kaldırıyor. Fırsat etiketli ürünlerde ürünün fiyatı siz satın aldıktan sonra daha da düşerse Amazon aradaki farkı hesabınıza bakiye olarak yüklüyor. Üstelik sizin fiyatları takip etmeniz veya başvuru yapmanız gerekmiyor. Fiyat düştükten sonra otomatik olarak iade yapılacak.

    Amazon’da Haftanın Öne Çıkan Fırsatları 9 Kasım
    Ürün ve Link Fiyat Avantaj
    Spigen USB-C to USB-C 60W 1 Metre Kablo 268₺ %10 İndirim
    Aula AC101 Kablolu Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti 299₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Belkin 2 Adet Örgülü USB-C Kablo, 1,5 m, 60W 359₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Juo 30W GaN Led Ekranlı Type-C + USB-A Hızlı Şarj Cihazı 499₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Spigen Audio S10 ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 799₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    Soundpeats C30 ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 1.399₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Rampage LOYAL USB Hot Swap RGB Red Switch Gaming Mekanik Klavye  1.614₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips 7000 Serisi 13in1 Erkek Bakım Seti 1.774₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips Azur 7000 Serisi DST7030/20 2800 W Buharlı Ütü 2.174₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    GROOVE 24400mAh Profesyonel Akü Takviye Cihazı + Lastik Şişirme Kompresörü 3.718₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Toshiba Canvio Partner 2.5" 1 TB Harici Harddisk 3.999₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Distribütör Garantili 4.438₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    Bosch EasyDrill 18V-40 Çift Akülü 2 Ah Vidalama Makinesi 4.590₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    LG UltraGear G5 27G550B-B 27" 1 ms Full HD Pivot IPS 300 Hz Oyuncu Monitörü 6.599₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    HUAWEI WATCH FIT 5 Akıllı Saat + FreeBuds SE 2 Kulaklık Paketi 8.549₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips Baristina Yarı Otomatik Espresso Makinesi 8.699₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    Apple AirPods Pro 3. Nesil TWS Kulaklık 11.399₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    Gigabyte M27Q3 27" 1 ms 2K Pivot IPS 300 Hz / 320 Hz OC Oyuncu Monitörü 11.799₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Philips 3400 Serisi PureProtect Water AC3420/10 2in1 Hava Temizleyici 17.704₺ Sepette 1.000 TL Ek İndirimle Dip Fiyat
    Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi ve Kahve Yağı Çözücü Tablet 21.088₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Shark Detect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Turbo Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge 21.999₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    ASUS VivoBook Laptop, Ryzen 5 40, 8GB RAM, 512GB SSD 23.999₺ %4 İndirim
    iFFALCON 50U95A 50 İnç 4K QD-Mini LED 144Hz Gaming Google TV 27.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 65U75A 65 İnç 4K QLED 144Hz Gaming Google TV 34.899₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Asus RX 9070 GRE Prime OC Edition 12GB Ekran Kartı 39.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Mova S70 Pro Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge 40.299₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    MOVA V50 Ultra Complete Robot Süpürge 42.999₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    NextStar 75" 190 Ekran 4K Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV 47.999₺ 60 Günün En Düşük Fiyatı
    iFFALCON 75U95A 75 İnç Smart TV 4K 144Hz QD-Mini LED TV 60.999₺ 90 Günün En Düşük Fiyatı
    HP HyperX Omen Gaming Laptop, RTX 5060, Ryzen 5 240, | 24 GB RAM, 512 GB SSD 65.99₺ %4 İndirim
    GIGABYTE Gaming Laptop, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 1TB SSD 77.500₺ 365 Günün En Düşük Fiyatı
    Lenovo LOQ Gaming Laptoop, RTX 5060, Ryzen 7 250 16GB RAM, 1TB SSD 81.999₺ 30 Günün En Düşük Fiyatı
    iPhone 17 Pro Max 256 GB 109.999₺ Apple TR Garantili
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