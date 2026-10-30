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    Amazon Gülümseten Kasım 2026'nın Flaş Fırsatları başladı!

    Amazon Gülümseten Kasım indirimlerinde bugüne özel Flaş Fırsatlar'da JBL Hoparlörler, Philips OLED TV, Stanley termos ve Bosch akülü matkap modelleri dikkat çekiyor.

    Amazon Gülümseten Kasım Flaş Fırsatları (30 Ekim) Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr'de Gülümseten Kasım fırsatları bugün başladı. Gülümseten Kasım kapsamında uzun süreli indirimlerin yanı sıra hafta içi her gün saat 16.00'da ve 19.00'da kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı "Flaş Fırsatlar" etkinliği olacak.

    Bugün başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde JBL hoparlörler, Philips OLED TV Marshall kulaklık, Philips Hue ışıklar, Bosch akülü vidalama, Stanley termos ve Minesk hava kompresörü ürünlerinde indirimlere ek indirimler yapıldı. Flaş Fırsatlar'dan yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Kasım ayı boyunca her gün saat 16.00'da ve 19.00'da Flaş Fırsatlar'a bakmayı unutmayın.

    Flaş Fırsatlar Kampanya Sayfası için Tıklayın

    İşte 30 Ekim'in Flaş Fırsatlar ürünleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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