Amazon Gülümseten Kasım 2026'nın Flaş Fırsatları başladı!

Amazon.com.tr'de Gülümseten Kasım fırsatları bugün başladı. Gülümseten Kasım kapsamında uzun süreli indirimlerin yanı sıra hafta içi her gün saat 16.00'da ve 19.00'da kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı "Flaş Fırsatlar" etkinliği olacak.
Bugün başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde JBL hoparlörler, Philips OLED TV Marshall kulaklık, Philips Hue ışıklar, Bosch akülü vidalama, Stanley termos ve Minesk hava kompresörü ürünlerinde indirimlere ek indirimler yapıldı. Flaş Fırsatlar'dan yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Kasım ayı boyunca her gün saat 16.00'da ve 19.00'da Flaş Fırsatlar'a bakmayı unutmayın.
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İşte 30 Ekim'in Flaş Fırsatlar ürünleri
- Philips 55OLED761/12 55 inç OLED Ambilight 120 Hz Smart TV: 79.499 TL
- Sony PS5 5 DualSense Wireless Controller Techno Red (Distribütör Garantili): 5.489 TL
- JBL PartyBox Encore Essential 2 Taşınabilir Hoparlör: 13.999 TL
- JBLPartybox 130, Bluetooth Hoparlör: 24.600 TL
- Marshall Heston 60 Black Dolby Atmos Soundbar: 31.400 TL
- JBL Partybox 520, Bluetooth Hoparlör: 31.999 TL
- McStorey MacBook Pro 14.2 İnç Kılıf Kapak Koruyucu: 500 TL
- Philips PureProtect Go 500 Serisi Hava Temizleyici: 5.499 TL
- Marshall Milton ANC Kafaüstü Kulaklık: 10.299 TL
- SONGMICS Yönetici Ofis Koltuğu: 10.449 TL
- Harman Kardon LUNA2, Bluetooth Hoparlör: 10.900 TL
- AKG N9 Hybrid ANC Wireless Kulaklık: 12.900 TL
- Minesk G150 Turbo Jet Fan Hava Üfleyici: 1.754 TL
- Philips Hue 4.2W Renkli Akıllı Spot Ampul: 2.249 TL
- Philips Smart Lighting HDMI Sync Box TV arka ışığı: 5.999 TL
- Bosch GSB 183-LI Professional Akülü darbeli matkap ve vidalama: 5.999 TL
- Thrustmaster T.flight Full Kit X Joystick Set: 15.499 TL
- RODE NT1 5th Generation Mikrofon: 15.929 TL
- STANLEY The Transit FlipTop Mug Termos 0.35 Litre - Yeşil: 1.149 TL
- Monster High Gömülü Sırlar 4+ Oyun Seti: 669 TL
- Dolu Aksesuarlı Oyun Evi Pembe: 4.189 TL
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