Amazon Gülümseten Kasım 2026'nın Flaş Fırsatları başladı!

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Amazon.com.tr'de Gülümseten Kasım fırsatları bugün başladı. Gülümseten Kasım kapsamında uzun süreli indirimlerin yanı sıra hafta içi her gün saat 16.00'da ve 19.00'da kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı "Flaş Fırsatlar" etkinliği olacak.

Bugün başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde JBL hoparlörler, Philips OLED TV Marshall kulaklık, Philips Hue ışıklar, Bosch akülü vidalama, Stanley termos ve Minesk hava kompresörü ürünlerinde indirimlere ek indirimler yapıldı. Flaş Fırsatlar'dan yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Kasım ayı boyunca her gün saat 16.00'da ve 19.00'da Flaş Fırsatlar'a bakmayı unutmayın.

Amazon Gülümseten Kasım kampanyası 2026 kampanyası başladı 18 sa. önce eklendi

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İşte 30 Ekim'in Flaş Fırsatlar ürünleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Gülümseten Kasım Flaş Fırsatları (30 Ekim)

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