Amazon Gülümseten Kasım'ın ilk flaş fırsatları başladı!

Gülümseten Kasım'ın ilk Flaş Fırsatlar'ı başladı. iPhone 16, Huawei MatePad 12X 2025 tablet bilgisayar, Philips kahve makinesi, Philips robot süpürge, Huawei FreeBuds SE 4 TWS kulaklık, MSI anakart ve Belkin USB-C kablodaki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.
Amazon'da günün Flaş Fırsatları 30 Ekim 2025
- Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: 159.999 TL
- Apple iPhone Air 256 GB: 85.999 TL
- Apple iPhone 16 Plus (512 GB): 74.999 TL
- Lenovo Legion R24s 23.8" 1 ms 144Hz Gaming Monitör: 3.499 TL
- PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 8.159 TL
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge XU7000/01: 11.499 TL
- Philips Hava Temizleyici 3200 Serisi: 14.669 TL
- Dreame Airpursue Pm20 Hot & Cool Hava Temizleme Cihazı: 26.999 TL
- MSI A520M-A PRO AM4 DDR4 Bellek 4600(OC) mATX Anakart: 1.899 TL
- HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, Kablosuz Kulaklık: 2.069 TL
- HUAWEI MatePad 12 X 2025 Yeni Tablet Bilgisayar + Klavye: 22.469 TL
- Belkin Örgülü USB-C Kablosu 2 metre: 224 TL
- ViewSonic VX2779-HD-PRO 27" 180Hz 1ms HDMI DP FreeSync HDR10 FHD SuperClear IPS Gaming Monitör: 4.699 TL
- Philips S1885/00, Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi: 1.399 TL
- Philips 500 Serisi Taşınabilir Elektrikli Kompakt Islak/Kuru Tıraş Makinesi: 2.699 TL
- Karaca Multichef Stant Mikser: 4.999 TL
- Tefal Ingenio UnlimitedOne 6X Büyük Tava Tencere Seti - 12 Parça: 10.499 TL
- Geroni MAGNUM - 24" - MTB - 14' - 21 Vites Bisiklet: 6.842 TL
- Contigo Metra Autoseal Termos Bardak 470 ml: 1.289 TL
- Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu: 849 TL
- LEGO Icons Gül Buketi 10328 (822 Parça): 1.499 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
merhabalar...
kod alabilir miyim ? :)
kupon
kupon
Kupon
Kupon icin
bitmediyse alaım
selamlar
Teşekkürler
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
bende rica edeceğim teşekkürler.
Öyleyse Sırsa Sizde..
codinho
kod gelmedi ne zaman gelir
Kod istiyorum.
Kaldıysa 1 adet alabilirim :)
Teşekkürler
kod?