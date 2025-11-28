Amazon Gülümseten Kasım'ın kaçırmamanız gereken son indirimleri!

Yusuf Akbaş

Teknoloji Editörü

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.