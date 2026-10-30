Amazon'un Gülümseten Kasım 2026 kampanyası başladı: İşte öne çıkan ilk indirimler!

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Yılın en büyük indirim kampanyalarından biri olan Amazon Gülümseten Kasım kampanyası henüz daha Kasım ayı başlamadan başladı. 30 Ekim'de başlayan indirimler Kasım ayının sonuna kadar devam edecek alışveriş fırsatı sizleri bekliyor!

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Gülümseten Kasım 2026

Amazon Gülümseten Kasım 2026 kampanyası kapsamında tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Telefon, bilgisayar, televizyon, oyun konsolu, ev elektroniği, giyim, market, kişisel bakım, ofis, spor, otomotiv ve bebek ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar sunuluyor.

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İndirimli fiyatların yanı sıra sepette ek indirim kampanyalarıyla birlikte fırsatları katlamak mümkün. Özellikle market ve kişisel bakım kategorilerindeki sepette indirim kampanyaları dikkat çekiyor.

Gıda ve atıştırmalıklarda 500TL'ye sepette 150TL indirim

Güzellik ürünlerinde 800TL sepette 200TL indirim

Prime üyelerine 1000 TL'ye %10 Ek İndirim

Defacto'da Fırsatlara Ek 1000 TL'ye 250 TL indirim

Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen kampanyalarından "Fiyat farkı iade" uygulaması bu kampanya döneminde de geçerli olacak. Satın aldığınız fırsat ürünlerinin fiyatı Kasım ayı boyunca düşerse, aradaki fark hesabınıza hediye kartı olarak geri yatırılacak.

Amazon indirimlerini DH ile takip edin

Amazon Gülümseten Kasım süresince öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.

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İşte Öne Çıkan İlk Fırsatlar:

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Gülümseten Kasım kampanyası 2026 kampanyası başladı

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