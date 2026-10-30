Amazon'un Gülümseten Kasım 2026 kampanyası başladı: İşte öne çıkan ilk indirimler!

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Gülümseten Kasım 2026
Amazon Gülümseten Kasım 2026 kampanyası kapsamında tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Telefon, bilgisayar, televizyon, oyun konsolu, ev elektroniği, giyim, market, kişisel bakım, ofis, spor, otomotiv ve bebek ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar sunuluyor.
İndirimli fiyatların yanı sıra sepette ek indirim kampanyalarıyla birlikte fırsatları katlamak mümkün. Özellikle market ve kişisel bakım kategorilerindeki sepette indirim kampanyaları dikkat çekiyor.
Gıda ve atıştırmalıklarda 500TL'ye sepette 150TL indirim
Güzellik ürünlerinde 800TL sepette 200TL indirim
Prime üyelerine 1000 TL'ye %10 Ek İndirim
Defacto'da Fırsatlara Ek 1000 TL'ye 250 TL indirim
Fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un sevilen kampanyalarından "Fiyat farkı iade" uygulaması bu kampanya döneminde de geçerli olacak. Satın aldığınız fırsat ürünlerinin fiyatı Kasım ayı boyunca düşerse, aradaki fark hesabınıza hediye kartı olarak geri yatırılacak.
Amazon indirimlerini DH ile takip edin
Amazon Gülümseten Kasım süresince öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.
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İşte Öne Çıkan İlk Fırsatlar:
- Belkin Kompakt Duvar Şarj Cihazı 45 W + USB-C Kablo: 636 TL
- Razer DeathAdder Essential (2021) - Kablolu Oyun Faresi: 880 TL
- Razer Blackshark V2 X (PlayStation) Kablolu Gaming Kulaklık: 1.997 TL
- Aula F75 RGB TKL Gray Switch Kablosuz Gaming Klavye: 2.519 TL
- Philips 9000 Serisi 16in1 Erkek Bakım Seti: 2.938 TL
- Kärcher K 3 Yüksek Basınçlı Araç Yıkama: 3.868 TL
- Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Pembe (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili): 4.285 TL
- Karcher SE 2 Spot Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 6.628 TL
- Xiaomi POCO C81 Pro 4G+128G: 9.680 TL
- Samsung Galaxy A07s 5G, Siyah, 128 GB Depolama, 4 GB RAM: 10.799 TL
- Philips Baristina Espresso Makinesi (BAR300/60): 10.998 TL
- HONOR X9B MAX 6GB RAM 128GB 13" Klavye ve Kalemli Tablet: 17.479 TL
- AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition İşlemci: 20.099 TL
- NextStar YE-55IDG11 55'' 140 Ekran 4K Ultra HD Google MiniLED TV: 23.499 TL
- iFFALCON 55U75A 55 İnç Smart TV 4K QLED 144 Hz Google TV: 29.499 TL
- TCL 55 inç Akıllı TV 55T6D 4K Premium QLED Google TV: 33.499 TL
- ASUS Prime Radeon RX 9070 12 GB Ekran Kartı: 39.999 TL
- ASUS TUF Gaming Notebook, RTX 3050, Core 5 210H, 16GB RAM, 512 GB : 42.999 TL
- Roborock Qrevo Edge 2 Akıllı Robot Süpürge: 49.183 TL
- NextStar YE-65IDWP14 65'' 165 Ekran 4K 144Hz Google MiniLED TV: 51.999 TL
- Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili: 54.999 TL
- HP OMEN Gaming Notebook, RTX 5060, Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 63.499 TL
- iPhone 17e 256 GB Beyaz: 64.999 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra, Yapay Zeka(AI) Telefon, 12GB RAM, 512GB: 71.399 TL
- iPhone 17 256 GB Sis Mavisi: 86.498 TL
- Samsung Galaxy Z Fold8 Krem, 256 GB: 105.049 TL
- iPhone 17 Pro Max 256 GB Turuncu: 111.698 TL
- Apple iPhone 17 Pro 1 TB Abis: 124.349 TL
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