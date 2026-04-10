Amazon’ın uydu internet hizmetinde hedef 2026 ortası

Tam Boyutta Gör Amazon’un uzun süredir geliştirdiği uydu internet projesi Amazon Leo (eski adıyla Project Kuiper) için hedeflenen takvim netleşti. Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin hissedarlara gönderdiği yıllık mektupta hizmetin 2026 yılının ortalarında devreye alınmasının planlandığını açıkladı.

Takvim netleşmiş olsa da verilen tarihin doğrudan bireysel kullanıcıları mı, yoksa yalnızca belirli iş ortaklarını mı kapsayacağı konusunda net bir ayrıntı paylaşılmadı.

Hız hedefi 1 Gbps

Amazon’un paylaştığı teknik bilgilere göre Leo, uydu internet pazarında dikkat çekici bir performans iddiasıyla geliyor. Sistem, 1 Gbps’ye kadar indirme hızları sunabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu değer, güncel uydu internet çözümleriyle kıyaslandığında oldukça yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Nitekim sektörde öne çıkan Starlink’in indirme hızları genellikle 45 ila 280 Mbps aralığında değişiyor.

Şirket ayrıca yalnızca indirme hızında değil, yükleme performansında da önemli bir fark hedefliyor. Amazon’un iddiasına göre Leo, rakiplerine kıyasla 6 ila 8 kat daha yüksek uplink performansı sunabilecek.

Kurumsal testler başladı

Tam Boyutta Gör Amazon Leo şu anda tamamen piyasaya çıkmış bir hizmet değil ancak kapalı test süreci ilerliyor. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında “seçili kurumsal müşteriler” ile test sürecini başlattığını duyurmuştu.

Bu kapsamda dikkat çeken iş birlikleri de oluşmuş durumda. Delta Air Lines ve JetBlue, Leo teknolojisini uçuş içi internet hizmetlerinde kullanmak üzere anlaşma yapan şirketler arasında yer alıyor. Ayrıca AT&T, Vodafone, DirecTV Latin America ve NASA gibi büyük kurumların da proje ile çeşitli düzeylerde iş birlikleri bulunuyor.

Amazon’un Leo projesini yalnızca hız odaklı bir uydu internet sistemi olarak değil, aynı zamanda kurumsal dijital altyapının bir parçası olarak konumlandırdığı görülüyor. Şirket, hizmetin Amazon Web Services (AWS) ile doğrudan entegre çalışacağını ve bu sayede veri depolama, analiz ve yapay zeka süreçlerinde avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Buna ek olarak Amazon, Leo’nun rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli bir hizmet olacağını da vurguluyor. Tüm bu iddialı planlara rağmen Amazon Leo’nun küresel ölçekte yaygınlaşması için halen önemli bir altyapı eksiği bulunuyor. Şu anda yörüngede aktif olarak 241 uydu görev yapıyor.

Starlink’in yörüngedeki uydu sayısı 10.000’in üzerinde. Amazon, geçtiğimiz ocak ayında ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) 2026 Temmuz hedefi için ek süre talep etmişti. Şirket, bu tarihe kadar yörüngede bulunması gereken 1.600 uydu hedefini yakalamanın zor olduğunu kabul ederken yaklaşık 700 uydu seviyesine ulaşılmasının daha gerçekçi olduğunu bildirmişti.

