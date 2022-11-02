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    Amazon'da sadece bugüne özel flaş indirimler (2 Kasım)

    Amazon Kasım İndirimleri'nde bugüne özel indirime giren ürünleri listeledik. Bugünkü indirimlerde Samsung telefonlar ve Huawei akıllı saatlerdeki indirimler dikkat çekiyor.
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    Amazon indirimlerinde neler var? (2 Kasım) Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları dün başladı. Gülümseten Kasım Fırsatları'na 7 Kasım'a kadar sadece Prime üyeleri erişebilecek. Sonrasında indirimler tüm müşterilere açılacak ve 30 Kasım'da sona erecek.

    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    Teknoloji, giyim, ev, gıda, kişisel bakım, yapı market, kitap, oyuncak, ofis, spor ve outdoor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün "Flaş fırsatlar" adı verilen indirimler yenileniyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatları'nı sizin için listeledik.

    Bugünkü indirimlerde Samsung akıllı telefonlardaki ve Huawei akıllı saatlerdeki indirimler öne çıkıyor.

    Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak. 

    2 Kasım Amazon'da indirime giren ürünler

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