Amazon'da sadece bugüne özel flaş indirimler (2 Kasım)

Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Teknoloji, giyim, ev, gıda, kişisel bakım, yapı market, kitap, oyuncak, ofis, spor ve outdoor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün "Flaş fırsatlar" adı verilen indirimler yenileniyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatları'nı sizin için listeledik.
Bugünkü indirimlerde Samsung akıllı telefonlardaki ve Huawei akıllı saatlerdeki indirimler öne çıkıyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak.
2 Kasım Amazon'da indirime giren ürünler
- Samsung Galaxy M23 5G 128 GB Mavi
- Samsung Galaxy M23 5G 128 GB Yeşil
- HUAWEI Watch GT 2 46mm Akıllı Saat Siyah
- HUAWEI Watch GT 2 46mm Akıllı Saat Kahve Deri
- HUAWEI Watch GT Runner Akıllı Saat, Siyah
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa Siyah
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa Gri Deri
- HUAWEI Watch GT3 Pro 43mm Seramik Kasa Beyaz Seramik
- HUAWEI Watch GT3 Pro 43mm Seramik Kasa Beyaz Deri
- Samsung LS22F350FHRXUF 21.5" LED Monitor
- Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge
- Koton Dokulu Kapşonlu Fermuarlı Sweatshirt Sweatshirt Erkek
- adidas VERTAGO W Ayakkabı Kadın
- adidas ADVANTAGE CF C Tenis Ayakkabısı Unisex Çocuk
- U.S. POLO ASSN. Kadın Gömlek
- Under Armour UA Surge 3 Koşu Ayakkabısı Erkek
- Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak, 0.59 L
- Melitta Filtre Torbaları Doğal Kahverengi 102 / 80
- BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu
- MARK RYDEN laptop sırt çantası
- LEGO Technic Kurtarma Hoverkraftı 42120
- LEGO® DUPLO® Vahşi Avrupa Hayvanları 10979
- Artema Master A45692 1F El Duşu Takımı
- Yale LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü
- Kütahya Porselen Forest 2'li Mug Bardak
- Quantum 166 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti
- Pro Plan Köpek Maması 3 Kg
- VitrA Marin A44943 Halka Havluluk
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: