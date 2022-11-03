Amazon'da sadece bugüne özel flaş indirimler (3 Kasım)

- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- 3 Kasım Amazon'da flaş indirime giren ürünler
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Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Teknoloji, giyim, ev, gıda, kişisel bakım, yapı market, kitap, oyuncak, ofis, spor ve outdoor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün "Flaş fırsatlar" adı verilen indirimler yenileniyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatları'nı sizin için listeledik.
Bugünkü indirimlerde Samsung akıllı telefonlardaki ve Huawei akıllı saatlerdeki indirimler öne çıkıyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak.
3 Kasım Amazon'da flaş indirime giren ürünler
- GENERAL MOBILE GM22
- Karaca Foodrition AirFryer
- Cuisinart ICE31GE Dondurma Makinesi
- Acer SA270A, 27" Full HD Monitör
- DeFacto Kadın Suni Deri Bot
- Under Armour UA Mojo 2 Erkek Ayakkabı
- adidas COURTBEAT Erkek Ayakkabı
- Puma Fundamentals Spor Çanta
- Under Armour Erkek Eşofman Üstü
- PUMA Fenerbahçe T-shirt
- Sharpie S-Gel Metal Jel Kalem 0,7mm
- Koton Basic Tayt Kız çocuk
- United Colors of Benetton T-Shirt Erkek çocuk
- Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak
- Stanley Saatçi Tornavida Seti 6 Parça
- Yale Yüksek Güvenlikli Ofis Tipi Kasa
- Mr Muscle Banyo Lavabo Açıcı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence