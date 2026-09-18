Amazon, İran saldırılarında kullanıcı verilerini kalıcı olarak kaybetti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılar sonrasında Körfez ülkelerinde kritik üsleri ve tesisleri vurmaya başlayan İran, bu süreçte ABD ve İsrail'e destek veren teknoloji şirketlerini de hedef aldı. İran'ın bu saldırılarından Amazon'un bölgedeki veri merkezleri de nasibini aldı. Amazon Web Services'in bulut hizmetini besleyen altı veri merkezi, İran füzelerinin ve dronlarının hedefi oldu.

Amazon o dönemde bu saldırıların etkisini önemsiz göstermeye çalışmış olsa da şimdi ortaya çıkan bilgiler İran saldırılarının kayda değer hasar verdiğini gösteriyor. Öyle ki bu saldırılar sebebiyle bazı kullanıcıların verileri kalıcı olarak kaybolmuş. Bu veri kaybından Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sunucuları kullanan müşterilerin etkilendiği belirtiliyor.

Amazon artık o verileri geri getiremeyecek olsa da en azından bu bölgelere tekrar hizmet sunabilmek için şimdi o bölgelerdeki sunucularını yenilemeye çalışıyor.

Veri Merkezleri Hedef Hâline Geliyor

Körfez bölgesinde yaşanan bu gelişme, sıcak savaşlarda artık veri merkezlerinin de başlıca hedeflerden biri hâline gelebileceğini gösteriyor. Çünkü sadece bireysel kullanıcılar ya da kurumsal müşteriler değil, ordular ve istihbarat servisleri de bu altyapıdan faydalanıyor. Ayrıca artık sahada da aktif olarak kullanılmaya başlayan yapay zekâ da bu veri merkezlerine bel bağlıyor.

ABD'nin veri merkezleri bir ülke kadar doğalgaz yiyecek 9 sa. önce eklendi

Buradaki kritik nokta, “bulut” sistemlerinin sonuçta fiziksel donanıma dayanması. Veriler belirli bölgelerdeki veri merkezlerinde bulunan sunucularda tutuluyor ve hizmet sağlayıcılar bunları farklı sistemlere veya bölgelere dağıtarak riskleri azaltmaya çalışıyor. Ancak bu yedekleme stratejisi her veri ve hizmet için aynı seviyede değil. Bir verinin başka bir konumda kopyası bulunmuyorsa, veri merkezinin fiziksel olarak yok edilmesi yalnızca hizmet kesintisine değil, verinin kalıcı olarak kaybolmasına da yol açabiliyor.

Bu nedenle veri merkezlerinin gelecekteki güvenliği yalnızca siber saldırılara karşı korunmakla sınırlı kalmayabilir. Şirketlerin veri merkezi seçerken enerji ve bağlantı olanaklarının yanı sıra jeopolitik riskleri de hesaba katması, kritik verileri coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerde yedeklemesi gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Amazon, İran saldırılarında kullanıcı verilerini kaybetti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: