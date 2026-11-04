Amazon Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken 6 ürün!

Gülümseten Kasım Fırsatları Amazon'da başladı! Biz de bu videomuzda fiyat/performans açısından öne çıkan ve indirime giren birbirinden dikkat çekici ürünleri sizler için bir araya getirdik.Televizyondan powerbank'e, kahve makinesinden kulaklığa kadar farklı kategorilerdeki indirimli ürünlere birlikte bakıyoruz. Peki, siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler!
Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
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- iFFALCON 65U75A 65 inç 144 Hz QLED TV
- Juo 20000mAh 22.5W Led Ekranlı Lightning ve Type-C Kablolu Powerbank
- iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu
- Belkin BoostCharge 45 W USB-C Hızlı Şarj Adaptörü + 1m Kablo
- Nespresso Inissia C40 Kırmızı ve Kireç Çözme Kiti
- SoundPEATS C30 Hybrid ANC Hi-Res LDAC TWS Kulaklık
00:00 Giriş
00:40 IFFALCON 65 inç 144 Hz TV
02:00 20.000 mAh Kablolu Powerbank
03:11 iPhone 17 Pro 512 GB
04:14 45W USB-C Adaptör ve Kablo
04:55 Kapsül Kahve Makinesi Seti
05:44 ANC'li TWS Kulaklık
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