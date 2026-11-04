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    Amazon Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken 6 ürün!

    Bu videoda Amazon Kasım indirimlerinde bulduğum ve kaçırmamanız gereken 6 ürün modeli hakkında konuşuyoruz. Fiyat ve performans anlamında iyi ürünlere listemizde yer verdik. İyi seyirler! 

    Gülümseten Kasım Fırsatları Amazon'da başladı! Biz de bu videomuzda fiyat/performans açısından öne çıkan ve indirime giren birbirinden dikkat çekici ürünleri sizler için bir araya getirdik.Televizyondan powerbank'e, kahve makinesinden kulaklığa kadar farklı kategorilerdeki indirimli ürünlere birlikte bakıyoruz.  Peki, siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler!

    Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

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    Videoda Önerdiğimiz Ürünleri Satın Almak için Tıklayın:👇🏻

    00:00 Giriş
    00:40 IFFALCON 65 inç 144 Hz TV
    02:00 20.000 mAh Kablolu Powerbank
    03:11 iPhone 17 Pro 512 GB
    04:14 45W USB-C Adaptör ve Kablo
    04:55 Kapsül Kahve Makinesi Seti
    05:44 ANC'li TWS Kulaklık


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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