Amazon Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken 6 ürün!

Bu videoda Amazon Kasım indirimlerinde bulduğum ve kaçırmamanız gereken 6 ürün modeli hakkında konuşuyoruz. Fiyat ve performans anlamında iyi ürünlere listemizde yer verdik. İyi seyirler!

Gülümseten Kasım Fırsatları Amazon'da başladı! Biz de bu videomuzda fiyat/performans açısından öne çıkan ve indirime giren birbirinden dikkat çekici ürünleri sizler için bir araya getirdik.Televizyondan powerbank'e, kahve makinesinden kulaklığa kadar farklı kategorilerdeki indirimli ürünlere birlikte bakıyoruz. Peki, siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler!

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

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00:00 Giriş

00:40 IFFALCON 65 inç 144 Hz TV

02:00 20.000 mAh Kablolu Powerbank

03:11 iPhone 17 Pro 512 GB

04:14 45W USB-C Adaptör ve Kablo

04:55 Kapsül Kahve Makinesi Seti

05:44 ANC'li TWS Kulaklık

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.