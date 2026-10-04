Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatları

    Amazon, Kindle, Paperwhite ve Colorsoft modellerinin 2026 versiyonlarını tanıttı. Yeni seri daha ince ve hafif tasarımın yanı sıra düz ekran ve ilk kez alüminyum kasa seçenekleri sunuyor.

    Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazon, Kindle, Kindle Paperwhite ve Kindle Colorsoft modellerini yeniledi. Yeni e-kitap okuyucular, çerçeveyle aynı seviyeye getirilen ekran, daha ince ve hafif gövde, yeniden konumlandırılan güç tuşu ve ilk kez sunulan alüminyum kasa seçenekleriyle geliyor. Yeni modeller 28 Ekim'de satışa çıkacak.

    Kindle 2026 daha ince ve hafif hale geldi

    Yeni nesil giriş seviyesi Kindle, 2024 modeline kıyasla daha ince ve daha hafif bir gövdeye sahip. Amazon ayrıca daha düz kenarlara geçiş yaparken yuvarlatılmış köşeleri koruyor. Güç düğmesi ise cihazın alt kısmından yan tarafa, üst bölüme daha yakın bir konuma taşınıyor.

    Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    6 inçlik 300 ppi E-Ink ekran korunurken ekran artık gövdeyle aynı seviyede bulunuyor. Bununla birlikte Kindle 2026'da hala sıcak ışık özelliği bulunmuyor ve cihaz herhangi bir suya dayanıklılık sertifikası sunmuyor.

    Amazon, yeni Kindle'ın kitapları 2024 modeline göre kitapları yüzde 30 daha hızlı açabildiğini belirtiyor. Pil ömrü tek şarjla 6 haftaya kadar çıkarken, 20W adaptörle tamamen boş durumdan yaklaşık 2 saatte şarj edilebiliyor.

    Plastik kasalı Kindle 2026, 16 GB depolama alanıyla 149,99 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Graphite ve Ube renk seçenekleri bulunan modelin 32 GB depolamalı alüminyum versiyonu ise Alpine Sky ve Seaglass Green renkleriyle 189,99 dolar fiyat etiketi taşıyor.

    Kindle Paperwhite 2026 daha büyük ekranla geliyor

    Yeni Kindle Paperwhite da çerçeveyle aynı hizada ekran ve daha ince, hafif gövde tasarımına geçiyor. Güç düğmesinin konumu değiştirilirken, ilk kez alüminyum kasa seçeneği de sunuluyor.

    Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Paperwhite 2026, 7 inçlik bir ekrana sahip. Amazon, yeni nesilde oksit ince film transistörlü bir arka panel kullanıldığını ve bunun şimdiye kadarki en yüksek kontrast oranına sahip Kindle Paperwhite ekranı olduğunu belirtiyor. Cihazda ayarlanabilir sıcak ışık, IPX8 suya dayanıklılık ve 12 haftaya kadar pil ömrü gibi özellikler bulunuyor.

    16 GB depolamalı standart Kindle Paperwhite, Graphite renk seçeneğiyle 199,99 dolar fiyatla satışa çıkacak. 32 GB depolamalı Signature Edition ise otomatik ayarlanan ön aydınlatma, pogo pin üzerinden dock şarjı ve sayfaları çift dokunuşla çevirme özelliklerine sahip olacak. Bu modelin fiyatı 249,99 dolar olarak açıklandı.

    Kindle Colorsoft'un ekranı geliştirildi

    Amazon'un renkli ekranlı Kindle Colorsoft modeli de yeni tasarıma kavuşuyor. 7 inçlik ekran korunurken şirket, ekranın görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Yeni ekranın ışık kılavuzunda kullanılan mikro saptırıcılar, istenmeyen ışık saçılmasını azaltarak ekranın daha homojen görünmesini sağlıyor. Ekran katmanındaki ultra ince kaplama ise görüntü netliğini artırıyor. Colorsoft 2026 ayrıca IPX8, ayarlanabilir sıcak ışık ve 8 haftaya kadar pil ömrü sunuyor.

    Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    16 GB depolamalı standart Kindle Colorsoft 289,99 dolar fiyatla Graphite renginde satışa sunulacak. 32 GB depolamalı Signature Edition ise alüminyum kasa, otomatik ayarlanan ön aydınlatma, pogo pin dock şarjı ve çift dokunuşla sayfa değiştirme özellikleriyle geliyor. Graphite ve Fig renklerindeki modelin fiyatı 319,99 dolar olacak.

    Çocuk modelleri de yenilendi

    Amazon ayrıca üç modelin de Kids Edition versiyonlarını duyurdu. Bu modeller renkli kılıflarla birlikte geliyor ve pakette 12 aylık Amazon Kids+ aboneliği bulunuyor. Çocuk modellerinin fiyatı 179,99 dolardan başlayacak.

    Yeni Kindle ailesinin tamamı 28 Ekim'de satışa çıkacak. Amazon, cihazlar için ön siparişleri ise şimdiden almaya başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hidrojen kombi motorsuz koşu bandı gaziantep şehitkamil araba alınır mı mastercard müşteri hizmetleri oyak renault askeri personel kampanyası 2026 fiyat listesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T2-5060
    Game Garaj Slayer X5T2-5060
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum