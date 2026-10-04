Amazon, Kindle ailesini baştan aşağı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatları

Kindle 2026 daha ince ve hafif hale geldi
Yeni nesil giriş seviyesi Kindle, 2024 modeline kıyasla daha ince ve daha hafif bir gövdeye sahip. Amazon ayrıca daha düz kenarlara geçiş yaparken yuvarlatılmış köşeleri koruyor. Güç düğmesi ise cihazın alt kısmından yan tarafa, üst bölüme daha yakın bir konuma taşınıyor.
Amazon, yeni Kindle'ın kitapları 2024 modeline göre kitapları yüzde 30 daha hızlı açabildiğini belirtiyor. Pil ömrü tek şarjla 6 haftaya kadar çıkarken, 20W adaptörle tamamen boş durumdan yaklaşık 2 saatte şarj edilebiliyor.
Plastik kasalı Kindle 2026, 16 GB depolama alanıyla 149,99 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Graphite ve Ube renk seçenekleri bulunan modelin 32 GB depolamalı alüminyum versiyonu ise Alpine Sky ve Seaglass Green renkleriyle 189,99 dolar fiyat etiketi taşıyor.
Kindle Paperwhite 2026 daha büyük ekranla geliyor
Yeni Kindle Paperwhite da çerçeveyle aynı hizada ekran ve daha ince, hafif gövde tasarımına geçiyor. Güç düğmesinin konumu değiştirilirken, ilk kez alüminyum kasa seçeneği de sunuluyor.
16 GB depolamalı standart Kindle Paperwhite, Graphite renk seçeneğiyle 199,99 dolar fiyatla satışa çıkacak. 32 GB depolamalı Signature Edition ise otomatik ayarlanan ön aydınlatma, pogo pin üzerinden dock şarjı ve sayfaları çift dokunuşla çevirme özelliklerine sahip olacak. Bu modelin fiyatı 249,99 dolar olarak açıklandı.
Kindle Colorsoft'un ekranı geliştirildi
Amazon'un renkli ekranlı Kindle Colorsoft modeli de yeni tasarıma kavuşuyor. 7 inçlik ekran korunurken şirket, ekranın görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Yeni ekranın ışık kılavuzunda kullanılan mikro saptırıcılar, istenmeyen ışık saçılmasını azaltarak ekranın daha homojen görünmesini sağlıyor. Ekran katmanındaki ultra ince kaplama ise görüntü netliğini artırıyor. Colorsoft 2026 ayrıca IPX8, ayarlanabilir sıcak ışık ve 8 haftaya kadar pil ömrü sunuyor.
Çocuk modelleri de yenilendi
Amazon ayrıca üç modelin de Kids Edition versiyonlarını duyurdu. Bu modeller renkli kılıflarla birlikte geliyor ve pakette 12 aylık Amazon Kids+ aboneliği bulunuyor. Çocuk modellerinin fiyatı 179,99 dolardan başlayacak.
Yeni Kindle ailesinin tamamı 28 Ekim'de satışa çıkacak. Amazon, cihazlar için ön siparişleri ise şimdiden almaya başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: