Amazon Luna bulut oyun servisi geri dönüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde eve kapanma uygulamalarını fırsata çevirmek isteyen Amazon, önemli yatırımlarla Luna bulut oyun hizmetini hayata geçirmişti. Ne var ki GeForce Now gibi bir kitle yakalayamayınca Amazon Luna rafa kalkmıştı. Amazon eski projesine bir fırsat daha veriyor ve yıl bitmeden kullanıma sunmak istiyor.

Amazon Luna geri dönüyor

Amazon, yaptığı duyuruda oyun oynama konseptinin yeniden düşünülmesi gerektiğini savunarak mobilde oyun oynayan yüz milyonlarca kişinin büyük ekran deneyiminden mahrum bırakıldığını öne sürdü. Amazon’a göre Luna’nın yeni sürümü, donanıma servet yatırmak istemeyen veya kendini oyuncu olarak görmeyen herkes için daha sosyal, basit ve eğlenceli bir alternatif sunacak.

Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor 5 yıl önce eklendi

Yeni Amazon Luna hizmetinin öne çıkan özelliklerinden biri GameNight. Bu kütüphane, özellikle parti ve sosyal oyunlardan oluşuyor ve telefon üzerinden kolayca oynanabiliyor. Lansman oyunu ise dikkat çekici: Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg.

Yapay zekâ destekli bu doğaçlama mahkeme oyununda oyuncular, absürt karakterler ve hikâyeler yaratıp Snoop Dogg’un canlandırdığı hâkim karşısında savunma yapıyor. GameNight kütüphanesi çıkışta 25 oyundan oluşacak; Angry Birds, Exploding Kittens, Flappy Golf Party, Taboo, Clue ve Ticket to Ride gibi popüler oyunların farklı versiyonları da yer alacak.

Diğer büyük yenilik ise dönüşümlü kütüphane sistemi. Amazon Prime üyeleri, ekstra ücret ödemeden Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, Dave the Diver, Dead Island 2 ve Borderlands 3 gibi yapımlara erişebilecek.

Daha geniş bir oyun arşivi isteyenler içinse premium abonelik sunulacak; burada EA Sports FC 25, LEGO DC Super Villains, Team Sonic Racing ve Batman: Arkham Knight gibi yapımlar bulunacak. Tüm oyunlar Bluetooth uyumlu herhangi bir kontrolcüyle veya Amazon’un kendi Luna kontrolcüsüyle oynanabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Amazon Luna sürprizi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: