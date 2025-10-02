Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Luna bulut oyun servisi geri dönüyor

    Amazon Luna bulut oyun servisi iki yılı aşkın süredir raflarda bekletilmesinin ardından yeniden hayat buluyor. Amazon gelişen piyasa koşullarında ikinci bir şans vermek istiyor.

    Amazon Luna Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde eve kapanma uygulamalarını fırsata çevirmek isteyen Amazon, önemli yatırımlarla Luna bulut oyun hizmetini hayata geçirmişti. Ne var ki GeForce Now gibi bir kitle yakalayamayınca Amazon Luna rafa kalkmıştı. Amazon eski projesine bir fırsat daha veriyor ve yıl bitmeden kullanıma sunmak istiyor. 

    Amazon Luna geri dönüyor

    Amazon, yaptığı duyuruda oyun oynama konseptinin yeniden düşünülmesi gerektiğini savunarak mobilde oyun oynayan yüz milyonlarca kişinin büyük ekran deneyiminden mahrum bırakıldığını öne sürdü. Amazon’a göre Luna’nın yeni sürümü, donanıma servet yatırmak istemeyen veya kendini oyuncu olarak görmeyen herkes için daha sosyal, basit ve eğlenceli bir alternatif sunacak.

    Yeni Amazon Luna hizmetinin öne çıkan özelliklerinden biri GameNight. Bu kütüphane, özellikle parti ve sosyal oyunlardan oluşuyor ve telefon üzerinden kolayca oynanabiliyor. Lansman oyunu ise dikkat çekici: Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg.

    Yapay zekâ destekli bu doğaçlama mahkeme oyununda oyuncular, absürt karakterler ve hikâyeler yaratıp Snoop Dogg’un canlandırdığı hâkim karşısında savunma yapıyor. GameNight kütüphanesi çıkışta 25 oyundan oluşacak; Angry Birds, Exploding Kittens, Flappy Golf Party, Taboo, Clue ve Ticket to Ride gibi popüler oyunların farklı versiyonları da yer alacak.

    Diğer büyük yenilik ise dönüşümlü kütüphane sistemi. Amazon Prime üyeleri, ekstra ücret ödemeden Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, Dave the Diver, Dead Island 2 ve Borderlands 3 gibi yapımlara erişebilecek.

    Daha geniş bir oyun arşivi isteyenler içinse premium abonelik sunulacak; burada EA Sports FC 25, LEGO DC Super Villains, Team Sonic Racing ve Batman: Arkham Knight gibi yapımlar bulunacak. Tüm oyunlar Bluetooth uyumlu herhangi bir kontrolcüyle veya Amazon’un kendi Luna kontrolcüsüyle oynanabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone abonelik geçmişi silme en iyi altyapı takımları türkiye getir sigara getiriyor mu tarlaya domuz girmemesi için ne yapılır bucada hangi mahallede oturulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum