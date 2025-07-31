Amazon, "Netflix'in AI versiyonu" olarak lanse edilen Showrunner'a yatırım yaptı

Tam Boyutta Gör Komutlardan yola çıkarak görüntü ya da video oluşturabilen üretken yapay zekaların giderek gelişmesi, bu araçlarla üretilen içeriklerin de daha etkileyici hâle gelmesini sağlıyor. Öyle ki bugün artık bu araçlarla uzun metraj filmler bile çekilebiliyor. Nitekim daha bu ay, tamamı yapay zeka ile üretilmiş bir belgesel (Gerçek Ötesi) ülkemizde vizyona girdi.

Üretken yapay zekalarla oluşturulan içeriklerin hem kalitesinin hem de sayısının hızla artıyor olması, bu içeriklere odaklanan platformların da yakında hayatımıza gireceği anlamına geliyor. Nitekim bu hafta Showrunner adı verilen yeni bir platform yayın hayatına başladı. İzleyicilerin üretken yapay zekaları kullanarak kendi içeriklerini üretmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bu platform, Amazon'un da desteğini aldı. Amazon, "Netflix'in AI versiyonu" olarak lanse edilen bu platformun arkasındaki şirket olan Fable'a yatırım yaptı.

Amazon'un Fable'a ne kadar yatırım yaptığı açıklanmadı. Ancak şirketin bu girişime destek vermesi, bu sektörün büyüme potansiyeline güvendiğini gösteriyor.

Kullanıcılar, Showrunner'daki Dizi ve Filmler İçin Yeni Sahneler Üretebiliyor

Şimdilik animasyon türündeki içeriklere odaklanan Showrunner'da kullanıcılar yazılı bir komut girerek yapay zekaya yeni bir içerik ürettirebiliyorlar. Fable, bu komutlar doğrultusunda tam bir dizi bölümü bile oluşturulabileceğini söylüyor. Showrunner'da sıfırdan yeni bir içerik üretilebildiği gibi, daha önce başkaları tarafından oluşturulmuş hikâye dünyaları da şablon olarak kullanılabiliyor. Zaten Showrunner'ın çıkış noktası, kullanıcılara aynı bir dizi yönetcisi (showrunner) gibi, hikâyeleri kendi istedikleri gibi şekillendirebilecekleri bir platform sunmak.

Showrunner ilk aşamada tamamen ücretsiz olacak. Ancak Fable, yapay zekalarıyla içerik üretmek isteyenlerin ileride aylık 10 ila 20 dolar arasında bir aylık abonelik ücreti ödemesi gerekeceğini söylüyor. Showrunner'daki içerikleri izlemek ise ücretsiz kalacak. Ayrıca burada üretilen içerikler, YouTube ve benzeri platformlarda özgürce paylaşılabilecek.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 28 Temmuz 2025 3 gün önce eklendi

Fable'ın kurucusu ve CEO'su olan Edward Saatchi, üretken yapay zekalarla üretilen içerikleri film ve dizilerle oyun arasında bir yerde konumlandırıyor. Saatchi, AI ile üretimiş bir Toy Story'nin, sadece Toy Story'nin daha ucuz bir versiyonu olmayacağını, içinde özgürce oynayıp binlerce yeni sahne üretebileceğimiz bir Toy Story olacağını söylüyor.

Zaten şirket şimdiden Disney gibi Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başlamış durumda. Fable, Toy Story ve benzeri eserlerin haklarını alıp, Showrunner'da kullanıcılara sunmak istiyor. Böylece insanlar Showrunner'a gelip, bu film ve dizilerin evreninde geçen yeni sahneler, yeni hikâyeler üretebilecek ve paylaşabilecekler. Elbette işin bu kısmı şimdilik somutlaşmamış planlardan ibaret ama Amazon'un da desteğinin alınmış olması Fable'ın bu konuda şansını arttırabilir.

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Amazon, Netflix'in AI versiyonu denen Showrunner'a yatırım yaptı

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