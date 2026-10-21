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    Amazon Nvidia'dan binlerce yapay zekâ çipi alıyor ama hepsini çalıştıracak elektriği yok

    Amazon, Nvidia'ya milyarlarca dolar ödeyerek çok sayıda yapay zekâ çipi alıyor. Ancak şirketin bu donanımları çalıştırabilmesi için önce çözmesi gereken büyük bir sorun var.

    Amazon Nvidia'dan binlerce yapay zekâ çipi alıyor ama hepsini çalıştıracak elektriği yok
    Şu anda teknoloji şirketleri, yapay zekâ altyapılarını güçlendirmek için dev yatırımlar yapıyor. Bu noktada başvurdukları bir numaralı şirket ise Nvidia oluyor. Nvidia, GPU'ları, yapay zeka çipleri ve bunları bir araya getiren sunucu sistemleriyle teknoloji devlerinin en önemli tedarikçisi hâline gelmiş durumda. Öyle ki şirketler Nvidia GPU'larını topluca alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda. Ancak yapay zekâ altyapısına yönelik bu dev yatırımlar, önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor: Şirketler milyarlarca dolarlık donanım satın alsalar bile bu sistemleri çalıştırabilecek yeterli elektrik kapasitesine sahip değiller.

    Amazon, Henüz Kullanamadığı Nvidia Sistemleri İçin Milyarlarca Dolar Harcıyor

    Business Insider tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Amazon da bu sorunla karşı karşıya. Şirket, henüz kullanıma hazır olmayan veri merkezleri nedeniyle bazı Nvidia sistemlerini çalıştıramayacak durumda olmasına rağmen, yapay zekâ altyapısını güvence altına almak için milyarlarca dolarlık donanım yatırımı yapıyor.

    Business Insider'ın eriştiği şirket içi yazışmalara göre Amazon'un bulut bilişim birimi AWS, Nvidia'nın GB300 sunucu raflarından yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki ekipmanı teslim almayı bekliyor. Yine bu yazışmalara göre şirket, öngörülebilir gelecekte her ay yaklaşık 3 milyar dolar değerinde GB300 sunucu rafı almaya devam etmeyi planlıyor. Ancak AWS'nin tesisleri şu anda tüm bu donanımları devreye alacak elektrik kaynağına sahip değil. Konuya yakın kaynaklara göre bazı veri merkezlerinde yeni sunucu raflarını yerleştirecek alan var ama bunları çalıştırmak için yeterli elektrik kapasitesi yok. Bu yüzden kuruluma hazır donanımlar, ilgili tesisler hazır olana kadar ara depolarda bekletiliyor.

    Karanlık GPU'lar Nedir, Neden Sorun Yaratıyor?

    Amazon'un bu yaklaşımı, teknoloji sektöründe giderek daha fazla gündeme gelen "karanlık GPU'lar" (dark GPUs) sorununu da gözler önüne seriyor.

    "Karanlık GPU'lar" ifadesi, satın alınmış olmasına rağmen elektrik yetersizliği veya başka altyapı sorunları nedeniyle çalıştırılamayan yapay zekâ çiplerini ve sunucu sistemlerini tanımlamak için kullanılıyor. Şirketler, Nvidia'nın talep gören GPU'larını ve diğer kritik bileşenlerini rakiplerinden önce temin edebilmek için henüz veri merkezleri hazır olmadan ödeme yapıp bu GPU'ları depoya atıyor.  Ancak donanımlar çalışmaya başlamadığı sürece bunlar, bulut bilişim hizmetlerinden gelir elde edilmesini sağlayamıyor. Dolayısıyla şirketler, henüz kazanç üretmeyen ekipmanlara büyük miktarlarda sermaye bağlamış oluyor. Diğer yandan GPU'ların hızla piyasadan çekilmesi, kullanıcıya da zam olarak yansıyor.

    Amazon'un Yapay Zekâ Yatırımları Nakit Akışını Zorluyor

    Amazon, yapay zekâ altyapısını güvence altına almak için henüz çalıştıramadığı GPU'ları topluyor toplamasına ama Ancak bu yaklaşımın önemli bir maliyeti var. Business Insider'ın daha önce aktardığı bilgilere göre Amazon, 2026 yılında yaklaşık 220 milyar dolar sermaye harcaması yapmayı bekliyor. Bu tutar, büyük teknoloji şirketleri arasında en yüksek harcama beklentilerinden birini ifade ediyor. Nitekim şirketin serbest nakit akışı, son çeyrekte 2023'ten bu yana ilk kez negatife döndü. Bu durumun bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor.

    Amazon sözcüsü ise şirkete ait tamamlanmış donanımların, kurulum yapılacak tesislerin yakınında bekletilmesinin olağan bir uygulama olduğunu belirterek bunun en iyi iş uygulamalarından biri olduğunu savunuyor. Amazon CEO'su Andy Jassy de daha önce şirketin yapay zekâ yatırımlarından güçlü getiriler elde edeceğine inandığını açıklamıştı. Bu teknolojiyi "hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat" olarak değerlendiren Jassy, bu fırsatı kaçırmamak için risk almaktan da kaçınmayacak gibi duruyor.

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