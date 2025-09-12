Amazon Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarında son 3 gün! İşte kaçırmamanız gereken indirimler

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da 1 Eylül’de başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 15 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Kırtasiye, kitap, telefon, tablet, bilgisayar, elektronik, giyim, gıda, yapı market ve hobi ürünleri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş kapsamında indirime giren tüm ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.amazon.com.tr/events/okuladonus

Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar 10 sa. önce eklendi

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Amazon Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarında son 3 gün!

