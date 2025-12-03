Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı

    AWS, yeni Trainium3 çipini tanıttı. Yeni çip, 4 kat performans ve bellek artışı sunuyor. Trainium4 ise Nvidia GPU’larla uyumlu olacak ve büyük AI kümelerinde kullanılacak.

    Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon Web Services (AWS), uzun süredir geliştirdiği yapay zeka eğitim çipleri serisine Trainium3 ile devam ediyor. AWS, re:Invent 2025 etkinliğinde yeni eğitim işlemcisi Trainium3’ü ve büyük ölçekli Trainium3 UltraServer sistemini tanıttı. Şirket ayrıca bir sonraki nesil işlemcisi Trainium4’ün geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı.

    Eğitim ve çıkarımda 4 katlık iyileşme

    Trainium3, selefi Trainium2’ye kıyasla hem eğitim hem de çıkarım performansında dört kat, bellek kapasitesinde de yine dört kat artış sunuyor. Her UltraServer 144 Trainium3 çipine ev sahipliği yapıyor ve AWS, müşterilerin bu sistemlerden binlercesini birbirine bağlamasına olanak tanıyor. Maksimum ölçekte tek bir dağıtımda 1 milyon Trainium3 çipi kullanılabiliyor. Bu da önceki nesle göre on katlık bir artışı ifade ediyor.

    Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Enerji verimliliği de Trainium3’ün bir diğer önemli özelliği. AWS’ye göre bu sistemler, daha yüksek işlem hacmi sağlarken yaklaşık yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Trainium3’ü erken benimseyen müşteriler arasında Anthropic, Japon LLM girişimi Karakuri, SplashMusic ve Decart yer alıyor. Bu müşteriler, geliştirdikleri modellerde daha hızlı çıkarım, daha hızlı iterasyon ve daha düşük faturalandırılabilir işlem saatleri bildirmiş durumda.

    AWS, bir sonraki nesil Trainium4 hakkında da ipuçları verdi. Resmi bir çıkış tarihi açıklanmasa da Trainium4, performansta önemli bir sıçrama vaat ediyor ve en dikkat çekici özelliği Nvidia NVLink Fusion desteği. Bu yaklaşım, AWS’nin donanımını Nvidia çözümlerine alternatif olarak değil, melez bir ekosistemde tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırdığını gösteriyor. Böylece CUDA tabanlı uygulamalar kullanan şirketler, yazılım yığınlarını yeniden inşa etmeden AWS özel donanımını entegre edebilecek.

    AWS ve Nvidia ortaklığı bağlantı teknolojisi, veri merkezi altyapısı, açık model desteği ve raf ölçekli AI sistem dağıtımı alanlarını kapsıyor. NVLink Fusion desteği, Trainium4, Graviton CPU’lar ve Nitro sanallaştırma donanımı dahil olmak üzere gelecekteki platformlarda entegre edilecek. Öte yandan şirket yeni çipleri için bir fiyatlandırma ve kullanılabilirlik bilgisi paylaşmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ben nasıl biriyim sorusuna cevap en az yakan lpg'li araçlar yığma bina ömrü ne kadardır buzzer + 18 zararları audio görüntülü diafon zil çalmadan kapı açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum