Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS), uzun süredir geliştirdiği yapay zeka eğitim çipleri serisine Trainium3 ile devam ediyor. AWS, re:Invent 2025 etkinliğinde yeni eğitim işlemcisi Trainium3’ü ve büyük ölçekli Trainium3 UltraServer sistemini tanıttı. Şirket ayrıca bir sonraki nesil işlemcisi Trainium4’ün geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı.

Eğitim ve çıkarımda 4 katlık iyileşme

Trainium3, selefi Trainium2’ye kıyasla hem eğitim hem de çıkarım performansında dört kat, bellek kapasitesinde de yine dört kat artış sunuyor. Her UltraServer 144 Trainium3 çipine ev sahipliği yapıyor ve AWS, müşterilerin bu sistemlerden binlercesini birbirine bağlamasına olanak tanıyor. Maksimum ölçekte tek bir dağıtımda 1 milyon Trainium3 çipi kullanılabiliyor. Bu da önceki nesle göre on katlık bir artışı ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Enerji verimliliği de Trainium3’ün bir diğer önemli özelliği. AWS’ye göre bu sistemler, daha yüksek işlem hacmi sağlarken yaklaşık yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Trainium3’ü erken benimseyen müşteriler arasında Anthropic, Japon LLM girişimi Karakuri, SplashMusic ve Decart yer alıyor. Bu müşteriler, geliştirdikleri modellerde daha hızlı çıkarım, daha hızlı iterasyon ve daha düşük faturalandırılabilir işlem saatleri bildirmiş durumda.

AWS, bir sonraki nesil Trainium4 hakkında da ipuçları verdi. Resmi bir çıkış tarihi açıklanmasa da Trainium4, performansta önemli bir sıçrama vaat ediyor ve en dikkat çekici özelliği Nvidia NVLink Fusion desteği. Bu yaklaşım, AWS’nin donanımını Nvidia çözümlerine alternatif olarak değil, melez bir ekosistemde tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırdığını gösteriyor. Böylece CUDA tabanlı uygulamalar kullanan şirketler, yazılım yığınlarını yeniden inşa etmeden AWS özel donanımını entegre edebilecek.

AWS ve Nvidia ortaklığı bağlantı teknolojisi, veri merkezi altyapısı, açık model desteği ve raf ölçekli AI sistem dağıtımı alanlarını kapsıyor. NVLink Fusion desteği, Trainium4, Graviton CPU’lar ve Nitro sanallaştırma donanımı dahil olmak üzere gelecekteki platformlarda entegre edilecek. Öte yandan şirket yeni çipleri için bir fiyatlandırma ve kullanılabilirlik bilgisi paylaşmadı.

