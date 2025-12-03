Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı

Eğitim ve çıkarımda 4 katlık iyileşme
Trainium3, selefi Trainium2’ye kıyasla hem eğitim hem de çıkarım performansında dört kat, bellek kapasitesinde de yine dört kat artış sunuyor. Her UltraServer 144 Trainium3 çipine ev sahipliği yapıyor ve AWS, müşterilerin bu sistemlerden binlercesini birbirine bağlamasına olanak tanıyor. Maksimum ölçekte tek bir dağıtımda 1 milyon Trainium3 çipi kullanılabiliyor. Bu da önceki nesle göre on katlık bir artışı ifade ediyor.
AWS, bir sonraki nesil Trainium4 hakkında da ipuçları verdi. Resmi bir çıkış tarihi açıklanmasa da Trainium4, performansta önemli bir sıçrama vaat ediyor ve en dikkat çekici özelliği Nvidia NVLink Fusion desteği. Bu yaklaşım, AWS’nin donanımını Nvidia çözümlerine alternatif olarak değil, melez bir ekosistemde tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırdığını gösteriyor. Böylece CUDA tabanlı uygulamalar kullanan şirketler, yazılım yığınlarını yeniden inşa etmeden AWS özel donanımını entegre edebilecek.
AWS ve Nvidia ortaklığı bağlantı teknolojisi, veri merkezi altyapısı, açık model desteği ve raf ölçekli AI sistem dağıtımı alanlarını kapsıyor. NVLink Fusion desteği, Trainium4, Graviton CPU'lar ve Nitro sanallaştırma donanımı dahil olmak üzere gelecekteki platformlarda entegre edilecek. Öte yandan şirket yeni çipleri için bir fiyatlandırma ve kullanılabilirlik bilgisi paylaşmadı.