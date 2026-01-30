Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, OpenAI’a 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

    Amazon’un OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. 100 milyar dolarlık yeni fon arayışı OpenAI’ın değerlemesini 830 milyar dolara taşıyabilir.

    Amazon, OpenAI’a 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sektörünün en yüksek değerlemelerine ulaşan şirketlerinden biri olan OpenAI, yeni ve rekor düzeyde bir yatırım turu için görüşmelerini hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Amazon’un, OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği ve bu kapsamda taraflar arasında üst düzey temasların sürdüğü bildiriliyor. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre görüşmeleri Amazon CEO’su Andy Jassy ile OpenAI CEO’su Sam Altman doğrudan yürütüyor.

    OpenAI 100 milyar dolarlık fon arayışında

    Halihazırda yaklaşık 500 milyar dolar değerleme seviyesinde olduğu belirtilen OpenAI, yeni yatırım turunda 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor. Reuters’a yansıyan bilgilere göre bu büyüklükte bir finansman, şirketin değerlemesini yaklaşık 830 milyar dolara taşıyabilir. Söz konusu tur, yapay zeka sektöründe bugüne kadar görülen en büyük yatırım süreçlerinden biri olmaya aday.

    Kaynaklar, Amazon’un masadaki katkısının “onlarca milyar dolar” seviyesinde olduğunu ve rakamın 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Eğer bu tutar gerçekleşirse, Amazon, OpenAI’ın devam eden fonlama turundaki en büyük yatırımcı konumuna gelebilir. Görüşmelerin ise henüz erken aşamada olduğu ve nihai rakamların kesinleşmediği vurgulanıyor.

    Devler yarışta

    OpenAI’ın artan yatırım ihtiyacının arkasında, şirketin özellikle veri merkezleri ve hesaplama altyapısına yaptığı yüksek harcamalar bulunuyor. Bu durum, küresel teknoloji devlerini ve büyük yatırımcıları OpenAI ile daha yakın ortaklıklar kurmaya yöneltiyor. Geçtiğimiz günlerde de SoftBank’in OpenAI’a 30 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirilmişti. Bunun yanı sıra Nvidia, Amazon ve Microsoft’un toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. OpenAI’ın ise 1.4 trilyon dolar yatırım taahhüdü bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayı sürttüm boyası kalktı çamaşır makinesi sıcak suyu nereden alır tecil için gerekli belgeler boyun fıtığı yastığı kullanıcı yorumları powerpoint tema indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum