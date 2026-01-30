Amazon, OpenAI’a 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

OpenAI 100 milyar dolarlık fon arayışında
Halihazırda yaklaşık 500 milyar dolar değerleme seviyesinde olduğu belirtilen OpenAI, yeni yatırım turunda 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor. Reuters’a yansıyan bilgilere göre bu büyüklükte bir finansman, şirketin değerlemesini yaklaşık 830 milyar dolara taşıyabilir. Söz konusu tur, yapay zeka sektöründe bugüne kadar görülen en büyük yatırım süreçlerinden biri olmaya aday.
Kaynaklar, Amazon’un masadaki katkısının “onlarca milyar dolar” seviyesinde olduğunu ve rakamın 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Eğer bu tutar gerçekleşirse, Amazon, OpenAI’ın devam eden fonlama turundaki en büyük yatırımcı konumuna gelebilir. Görüşmelerin ise henüz erken aşamada olduğu ve nihai rakamların kesinleşmediği vurgulanıyor.
Devler yarışta
OpenAI’ın artan yatırım ihtiyacının arkasında, şirketin özellikle veri merkezleri ve hesaplama altyapısına yaptığı yüksek harcamalar bulunuyor. Bu durum, küresel teknoloji devlerini ve büyük yatırımcıları OpenAI ile daha yakın ortaklıklar kurmaya yöneltiyor. Geçtiğimiz günlerde de SoftBank’in OpenAI’a 30 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirilmişti. Bunun yanı sıra Nvidia, Amazon ve Microsoft’un toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. OpenAI’ın ise 1.4 trilyon dolar yatırım taahhüdü bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: