Amazon, OpenAI’a 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sektörünün en yüksek değerlemelerine ulaşan şirketlerinden biri olan OpenAI, yeni ve rekor düzeyde bir yatırım turu için görüşmelerini hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Amazon’un, OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği ve bu kapsamda taraflar arasında üst düzey temasların sürdüğü bildiriliyor. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre görüşmeleri Amazon CEO’su Andy Jassy ile OpenAI CEO’su Sam Altman doğrudan yürütüyor.

OpenAI 100 milyar dolarlık fon arayışında

Halihazırda yaklaşık 500 milyar dolar değerleme seviyesinde olduğu belirtilen OpenAI, yeni yatırım turunda 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor. Reuters’a yansıyan bilgilere göre bu büyüklükte bir finansman, şirketin değerlemesini yaklaşık 830 milyar dolara taşıyabilir. Söz konusu tur, yapay zeka sektöründe bugüne kadar görülen en büyük yatırım süreçlerinden biri olmaya aday.

Kaynaklar, Amazon’un masadaki katkısının “onlarca milyar dolar” seviyesinde olduğunu ve rakamın 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Eğer bu tutar gerçekleşirse, Amazon, OpenAI’ın devam eden fonlama turundaki en büyük yatırımcı konumuna gelebilir. Görüşmelerin ise henüz erken aşamada olduğu ve nihai rakamların kesinleşmediği vurgulanıyor.

Devler yarışta

OpenAI’ın artan yatırım ihtiyacının arkasında, şirketin özellikle veri merkezleri ve hesaplama altyapısına yaptığı yüksek harcamalar bulunuyor. Bu durum, küresel teknoloji devlerini ve büyük yatırımcıları OpenAI ile daha yakın ortaklıklar kurmaya yöneltiyor. Geçtiğimiz günlerde de SoftBank’in OpenAI’a 30 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirilmişti. Bunun yanı sıra Nvidia, Amazon ve Microsoft’un toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. OpenAI’ın ise 1.4 trilyon dolar yatırım taahhüdü bulunuyor.

