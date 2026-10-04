Amazon Prime Alışveriş Festivali bu gece başlıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği en büyük kampanyalarından biri olan Prime Alışveriş Festivali bu gece saat 00.00’da başlıyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında tüm kategorilerde indirimler sunulacak.

Kampanyaya saat 00.000 itibarıyla buradan ulaşabilirsiniz: https://www.amazon.com.tr/deals

İndirimler Prime'a özel

Yalnızca Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında çok sayıda üründe son ayların en düşük fiyatları Prime üyelerini bekliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir sonrasında ayda 69,90 TL’ye abone olabilirsiniz. Prime ile özel indirimlerin yanı sıra aynı gün ücretsiz teslimat, Prime Video ve Luna Gaming avantajı elde ediliyor.

Ücretsiz Gemini kullanıcılarına kötü haber: Kısıtlama geliyor 2 sa. önce eklendi

Prime Alışveriş Festivali boyunca belirli ürün ve kategorilerde sunulan indirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatları da yer alacak. Bunun yanında çeşitli indirim kodlarıyla alışverişlerde ek avantajlar sağlanacak.

Amazon indirimlerini DH'de takip edin

Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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Alışveriş Haberleri

Amazon Prime Alışveriş Festivali 2026 bu gece başlıyor

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