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    Amazon Prime Alışveriş Festivali bu gece başlıyor

    Amazon Türkiye’nin Prime Alışveriş Festivali bu gece başlıyor. 5-12 Ekim tarihleri arasındaki kampanyada Prime üyelerine özel olarak son ayların en düşük fiyatları dikkat çekecek.

    Amazon Prime Alışveriş Festivali 2026 bu gece başlıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği en büyük kampanyalarından biri olan Prime Alışveriş Festivali bu gece saat 00.00’da başlıyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında tüm kategorilerde indirimler sunulacak.

    Kampanyaya saat 00.000 itibarıyla buradan ulaşabilirsiniz: https://www.amazon.com.tr/deals

    İndirimler Prime'a özel

    Yalnızca Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında çok sayıda üründe son ayların en düşük fiyatları Prime üyelerini bekliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir sonrasında ayda 69,90 TL’ye abone olabilirsiniz. Prime ile özel indirimlerin yanı sıra aynı gün ücretsiz teslimat, Prime Video ve Luna Gaming avantajı elde ediliyor.

    Prime Alışveriş Festivali boyunca belirli ürün ve kategorilerde sunulan indirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatları da yer alacak. Bunun yanında çeşitli indirim kodlarıyla alışverişlerde ek avantajlar sağlanacak.

    Amazon indirimlerini DH'de takip edin

    Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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