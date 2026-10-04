Amazon Prime Alışveriş Festivali bu gece başlıyor

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İndirimler Prime'a özel
Yalnızca Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında çok sayıda üründe son ayların en düşük fiyatları Prime üyelerini bekliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir sonrasında ayda 69,90 TL’ye abone olabilirsiniz. Prime ile özel indirimlerin yanı sıra aynı gün ücretsiz teslimat, Prime Video ve Luna Gaming avantajı elde ediliyor.
Prime Alışveriş Festivali boyunca belirli ürün ve kategorilerde sunulan indirimlere ek olarak sepette ekstra indirim fırsatları da yer alacak. Bunun yanında çeşitli indirim kodlarıyla alışverişlerde ek avantajlar sağlanacak.
Amazon indirimlerini DH'de takip edin
Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.
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