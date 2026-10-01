Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

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Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’de Prime Alışveriş Festivali bu gece başladı. 12 Ekim’e kadar tüm kategorilerde Prime üyelerine özel indirimler sunuluyor. Çok sayıda üründe yılın ve son ayların en düşük fiyatları dikkat çekiyor.

İndirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

Prime Alışveriş Festivali kapsamında telefondan bilgisayara, televizyondan gaming ekipmanlara, gıdadan giyime, ev elektroniğinden kişisel bakıma kadar tüm kategorilerde fırsat ürünleri mevcut. Bu indirimler 12 Ekim’e kadar devam edecek. İndirimli fiyatlare ek indirim sağlayan çeşitli sepette ek indirim ve indirim kodu kampanyaları da Prime Alışveriş Festivali'nde sunulan avantajlar arasında.

İndirimler Prime'a özel

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir sonrasında ayda 69,90 TL’ye abone olabilirsiniz. Prime ile özel indirimlerin yanı sıra aynı gün ücretsiz teslimat, Prime Video ve Luna Gaming avantajı elde ediliyor.

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Fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un sevilen avantajlarından biri olan "fark iade" kampanyası Prime Alışveriş Festivali ile geri geliyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında satıcısı Amazon.com.tr olan ve fırsat etiketine sahip olan ürünleri satın alan Prime üyeleri, ürünün fiyatının satın alındığı fiyatın altına düşmesi durumunda aradaki farkı 28 Ekim'de geri alacak.

Bunun için herhangi bir işlem veya başvuru yapmanız gerekmiyor.. Fiyat farkları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve 28 Ekim 2026 tarihinde hediye kartı bakiyenize otomatik olarak tanımlanır.

Detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=27232310031

🔥 İşte düşen ilk fırsatlar

(Öne çıkan indirimli ürünler içeriğimize eklenecek. Güncelleniyor...)

Amazon indirimlerini DH ile takip edin

Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DH mobil uygulamamızı yükleyerek Sıcak Fırsatlar'e eklenen tüm linkleri kolayca takip edebilirsiniz.

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: İşte düşen ilk fırsatla

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