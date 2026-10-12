Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler: İşte kaçırılmayacak indirimler

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İşte kaçırmamanız gereken indirimli ürünler
- OVİON V8 Lite 4GB Ram 128GB Hafıza Android Akıllı Telefon: 7.199 TL
- Samsung Galaxy A57 5G 8+128 GB Android Akıllı Telefon: 28.413 TL
- iPhone 15 256 GB Siyah: 64.999 TL
- iPhone Air 512 GB Beyaz: 90.130 TL
- Spigen 47W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti: 582 TL
- HUAWEI Band 11 Akıllı Saat Mor: 1.889 TL
- Razer Barracuda X - Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 3.457 TL
- Razer Viper V3 Pro - Ultralight Kablosuz Espor Oyun Mouse'u: 4.857 TL
- Einhell Akülü Basınçlı Yıkama Tabancası: 5.034 TL
- WD Elements Portable Taşınabilir Disk, 2 TB: 5.300 TL
- Samsung Galaxy Watch9 44mm Akıllı Saat: 15.009 TL
- Next 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 17.499 TL
- HONOR X9B MAX 6GB RAM 128GB 13" Klavye ve Kalemli Tablet: 17.659 TL
- SCHONER® 22KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 18.999 TL
- Philips EP5543/90 LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 20.399 TL
- AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 İşlemci: 21.699 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, Ryzen 5 40, 8GB RAM, 512GB SSD: 22.499 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD: 33.899 TL
- Dell Alienware 27,8 inç 4K UHD QD-OLED Oyun Monitörü 240Hz: 35.611 TL
- Conti 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED Google TV: 39.999 TL
- TCL 55 inç Akıllı TV 55T8C 4K QLED 144 Hz Oyun Google TV: 41.323 TL
- ASUS Prime Radeon RX 9070 12 GB Ekran Kartı: 42.999 TL
- HP Omen Notebook, Ryzen 5 240, RTX 5060, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 60.999TL
- Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak: 1.299 TL
- STANLEY IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos: 1.799 TL
- Vileda Turbo 2in1 Yeni Pedallı Temizlik Seti: 2.099 TL
- Tommy Hilfiger Erkek Güneş Gözlüğü: 2.816 TL
- Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml: 139 TL
- PANTENE Onarıcı & Koruyucu Şampuan 800 ml: 179 TL
- Bioxcin Forte Şampuan 300ml 3al2 Öde: 367 TL
- Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve: 554 TL
- Oral-B Sensitive X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet: 561 TL
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Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.