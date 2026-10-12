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    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler: İşte kaçırılmayacak indirimler

    Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece saat 23.59'da sona eriyor. Son dönemlerin en düşük fiyatlarından yararlanmak için son saatler. Kaçırmamanız gereken ürünleri listeledik.

    Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler (12 Ekim) Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 5 Ekim'de başlayan Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece saat 23.59'da sona erecek. Prime üyelerine özel son dönemin en düşük fiyatlarından yararlanmak için son saatler!

    Prime Alışveriş Festivali teknolojiden giyime, televizyondan kitaba, gıdadan küçük ev elektroniğine Amazon'daki tüm kategorilerde indirimli fiyatlara ev sahipliği yaptı. Çok sayıda üründe 365 günün en düşük fiyatları görüldü. Henüz bu fırsattan yararlanmadıysanız bugün sizin için son şans!

    İndirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    İşte kaçırmamanız gereken indirimli ürünler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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    ThepianisT 4 saat önce

    Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.

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