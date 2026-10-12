Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler: İşte kaçırılmayacak indirimler

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Tam Boyutta Gör Amazon'un 5 Ekim'de başlayan Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece saat 23.59'da sona erecek. Prime üyelerine özel son dönemin en düşük fiyatlarından yararlanmak için son saatler!

Photoshop'un ardından Excel ve Word'e de ücretsiz rakip geldi 3 sa. önce eklendi

Prime Alışveriş Festivali teknolojiden giyime, televizyondan kitaba, gıdadan küçük ev elektroniğine Amazon'daki tüm kategorilerde indirimli fiyatlara ev sahipliği yaptı. Çok sayıda üründe 365 günün en düşük fiyatları görüldü. Henüz bu fırsattan yararlanmadıysanız bugün sizin için son şans!

İndirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

İşte kaçırmamanız gereken indirimli ürünler

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde son saatler (12 Ekim)

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