Amazon Prime Day indirimleri yarın sona eriyor: İşte öne çıkan indirimler!

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Öne Çıkan Ürünler
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%11 İndirim | 799 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
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%21 İndirim | 1.424 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
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%12 İndirim | 1.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
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%2 İndirim | 10.149 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş