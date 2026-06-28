Amazon Prime Day indirimleri yarın sona eriyor: İşte öne çıkan indirimler!

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Tam Boyutta Gör Amazon'un 22 Haziran'da başlayan Prime Day indirimleri 29 Haziran (yarın) saat 23.59'da sona erecek. Yılın en düşük fiyatlarını kaçırmamak için son şanslar!

Araç içi kamera almanın tam zamanı: Prime Day’de büyük indirimler 1 gün önce eklendi

Amazon Prime Day'de tüm kategorilerde yüz binlerce üründe indirimli fiyatlar sunuluyor. Çok sayıda üründe yılın en düşük fiyatları ve son ayların en avantajlı kampanyaları dikkat çekiyor. Telefondan bilgisayara, televizyondan oto aksesuarına, kulaklıktan gaming ekipmanlara, giyimden süpermarkete kadar tüm kategorilerde cazip fırsatlar bulunuyor.

Amazon Prime Day'in kaçırılmaması gereken indirimleri 1 gün önce eklendi

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Amazon Prime Day 2026 indirimleri yarın sona eriyor

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