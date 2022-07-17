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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Alışveriş Festivali bu gece başlıyor!

    Amazon.com.tr'de Prime Day indirimleri bu gece başlıyor. Prime Alışveriş Festivali 18 Temmuz'da başlayacak 25 Temmuz'da sona erecek.                                 
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    Amazon Prime Day Alışveriş Festivali 2022 bu gece başlıyor!

    Amazon’un merakla beklenen Prime Day indirimleri bu gece başlıyor. Prime üyeleri için en büyük indirim dönemi olan Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Yurt dışındaki iki günlük Prime Day indirimlerine kıyasla Türkiye'de çok daha uzun kampanya dönemi bizi bekliyor.

    Amazon Prime Alışveriş Festivali

    Amazon’un çok sayıda marka ile yaptığı iş birliği sayesinde büyük indirimler bizleri bekliyor. Cep telefonundan dizüstü bilgisayarlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, modadan kitaba, yapı market ürünlerinden oyuncağa 28 farklı kategoride yüzbinlerce üründe önemli indirimler uygulanacak. İndirimli ürünler yedi gün boyunca değişecek. Kampanya dönemi boyunca indirimleri sık sık kontrol etmekte fayda var.

    Prime üyelerine özel indirimler 

    Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Özel indirimler, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

    Seçili ürünlerde indirim garantisi

    Amazon’un daha önceki kampanya dönemlerinde uyguladığı ve büyük beğeni kazanan “indirim garantisi” fırsatı tekrar karşımıza çıkıyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alacağınız seçili ürünlerin fiyatı siz satın aldıktan sonra daha da düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlayacak.

    50 TL indirim

    Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyeleri, sonraki alışverişlerinde kullanabileceği 50 TL değerinde Amazon hediye kartı kazanacak.

    Daha fazla bilgi için: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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