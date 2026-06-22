Amazon Prime Day başladı: Öne çıkan indirimli ürünler!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime üyelerine özel yılın en büyük indirim dönemi Amazon Prime Day resmen başladı. Bugün saat 09.00 itibarıyla tüm kategorilerde yüzbinlerce ürün indirime girdi. Kampanya 29 Haziran'a kadar devam edecek. Teknolojiden ev yaşamına, kişisel bakımdan oyun ekipmanlarına, süpermarketten giyime kadar binlerce ürün indirime girdi. Çok sayıda üründe yılın en düşük fiyatı sunuluyor.

👉 İndirimli ürünler için tıkla: Amazon Prime Day İndirimleri

🛒 Prime Day'in Öne Çıkan Fırsatları

İndirimler Prime'a özel

Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz.

👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

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En düşük fiyat garantisi

Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.

Peşin fiyatına 9 Taksit ve 1.500 TL puan

Taksit kampanyalarının kısıtlandığı şu günlerde Amazon'da Prime Day'e özel olarak peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunuluyor. Axess (Akbank), Paraf (Halkbank), Bankkart (Ziraat Bankası) sahiplerine 10 bin TL ve üzeri, Maximum (İş Bankası) kartlarında ise 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor. Bunlara ek olarak Maximum kartlılar tek seferde ve farklı günlerde yapacağı 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL, toplamda 1.500 TL MaxiPuan kazanıyor.

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day başladı: Öne çıkan indirimli ürünler!

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