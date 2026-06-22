Amazon Prime Day başladı: Öne çıkan indirimli ürünler!

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İndirimler Prime'a özel
Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor.
Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz.
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En düşük fiyat garantisi
Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.
Peşin fiyatına 9 Taksit ve 1.500 TL puan
Taksit kampanyalarının kısıtlandığı şu günlerde Amazon'da Prime Day'e özel olarak peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunuluyor. Axess (Akbank), Paraf (Halkbank), Bankkart (Ziraat Bankası) sahiplerine 10 bin TL ve üzeri, Maximum (İş Bankası) kartlarında ise 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor. Bunlara ek olarak Maximum kartlılar tek seferde ve farklı günlerde yapacağı 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL, toplamda 1.500 TL MaxiPuan kazanıyor.
Prime Day indirimleri DH'de
Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.
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çok güzel