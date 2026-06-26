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    Amazon Prime Day'de 1.000 TL altına alınabilecek teknolojik ürünler

    Amazon Prime Day kampanyasında 1.000 TL altı fiyata indirimli olarak satılan teknolojik ürünleri sizin için bir araya getirdik. 1.000 TL bütçe ile satın alabileceğiniz bu ürünleri kaçırmayın.

    Amazon Prime Day'de 1.000 TL altına alınabilecek ürünler Tam Boyutta Gör
    Amazon'da Prime üyelerine özel yılın en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimleri 29 Haziran'da sona erecek. Prime üyelerine pek çok üründe yılın en düşük fiyatları veya son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Kampanyadan henüz ne alacağına karar veremeyen teknoloji meraklıları için 1.000 TL ve altı fiyata inen teknolojik ürünleri bir araya getirdik.

    Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edin:

    Amazon Prime Day

    1.000 TL Altı Teknolojik Ürünler

    Prime Day indirimleri DH'de

    Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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    enreka_tr 22 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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