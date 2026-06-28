Amazon'da ev elektroniği ürünlerinde indirime ek indirimler başladı!

Özellikle Philips'in tam otomatik espresso makineleri, AquaTrio ve Aqua Plus kablosuz dikey süpürgeleri, Fissler düdüklü tencereler, Bosch vidalama setleri ve Delonghi kahve makinesinde ek indirimler uygulanıyor.
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Mevcut indirimlere ek indirime giren ürünler
- Philips LatteGo 4400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi: 21.499 TL
- Philips LatteGo 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi: 23.399 TL
- Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü: 4.999 TL
- Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.599 TL
- Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge: 8.899 TL
- Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge: 12.299 TL
- Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge: 13.899 TL
- Philips Hava temizleyici ve fan AC3220/10: 16.799 TL
- Philips Airfryer 3000 Serisi L - 4,1L, 13'ü 1 arada işlev: 3.499 TL
- Bosch 46 Parça Tornavida, Vidalama Ve Lokma Uçlu Aksesuar Seti: 559 TL
- Bosch 2607017692 44+1 Parça Profesyonel Vidalama Ucu Seti: 949 TL
- Bosch Akülü El Süpürgesi EasyVac 12: 1.599 TL
- Fakir TVL 90 S 90 W Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör: 4.699 TL
- Karcher Sc 3 EasyFx Plus Buharlı Temizlik Makinesi: 9.999 TL
- Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line buharlı temizleyici: 23.799 TL
- Fissler Vitaquick Premium 6+3.5L Düdüklü Tencere + Buharda Pişirme Aparatı: 17.399 TL
- Fissler Vitaquick Glossy Düdüklü Tencere 6+3,5 Litre: 17.499 TL
- De'Longhi Magnifica Evo Next Espresso Kahve Makinesi: 25.299 TL
- De'Longhi Eletta Explore Espresso Kahve Makinesi: 52.799 TL
- Einhell Dekupaj Testere: 1.199 TL
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş