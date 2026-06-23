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    Prime Day'de Stanley fırsatları: Popüler termoslar indirimde

    Amazon'un indirim dönemlerinin vazgeçilmez markalarından Stanley'de Prime Day indirimleri başladı. Çok sayıda Stanley modelinin fiyatı son ayların en düşük seviyesine indi.

    Amazon Prime Day'de Stanley Fırsatları: İndirimli termoslar Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day kampanyası başladı. 29 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Stanley'nin klasik termosları ve termos bardak modelleri son ayların en düşük fiyatlarına geriledi.

    Yaz aylarında bilgisayar başında çalışırken soğuk içeceklerini uzun süre serin tutmak isteyenler, bilgisayarını yanında alıp dışarıda sıcak kahvesini yuudumlamak isteyenler ve kamp tutkunları bu fırsatları kaçırmasın.

    Tüm Prime Day indirimli ürünler için tıkla: Amazon Prime Day

    İndirimli Stanley Termoslar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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