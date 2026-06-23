Prime Day'de Stanley fırsatları: Popüler termoslar indirimde

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%23 İndirim | 1.249,90 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
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%27 İndirim | 1.749 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
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çok güzel