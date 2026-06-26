Amazon Prime Day'in en büyük indirimleri: Kaçırılmaması gereken fırsatlar

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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimleri 22 Haziran'da başladı ve 29 Haziran'da sona erecek. Prime Day'in öne çıkan indirimli ürünlerini sizlerle paylaşmıştık.Bu içeriğimizde ise henüz ne alacağına karar veremeyen fakat büyük fırsatları da kaçırmamak isteyenler için kampanyanın en büyük indirimlerini bir araya getirdik. İşte Amazon Prime Day'de kaçırmamanız gereken ürünler:

Amazon Prime Day'de 1.000 TL altına alınabilecek ürünler 5 sa. önce eklendi

Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edin:

Amazon Prime Day

Kaçırılmaması Gereken İndirimli Ürünler

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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Amazon Prime Day'in kaçırılmaması gereken indirimleri

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