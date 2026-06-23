Amazon Prime Day İndirimlerinde 1000TL Altı Seçtiğimiz Ürünler

Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte 1000TL gibi kısıtlı bir bütçeye alabileceğimiz teknolojik ve onlarla ilintili ürünleri ele aldık.
Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21
Ürün Linkleri:
- Logitech MK235
- Bix BXAC65C
- Juo 240W USB 3.1 Gen2
- Juo 45W GaN
- Bix Saiji S1-II
- Varta LCD Plug Charger
- Warmco D1
- Baseus Metal Age Go Gravity
- MACK Cityfit MCC-702
- Stevig 4 Camp Çelik Termos
00:00 - Giriş
00:17 - Logitech MK235
00:53 - Bix BXAC65C
01:31 - Juo 240W USB 3.1 Gen2
02:42 - Juo 45W GaN
03:05 - Bix Saiji S1-II
03:25 - Varta LCD Plug Charger
03:54 - Warmco D1
04:12 - Baseus Metal Age Go Gravity
05:05 - MACK Cityfit MCC-702
05:35 - Stevig 4 Camp Klasik Çelik Termos
06:04 - Kapanış
06:19 - Kartlar
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.