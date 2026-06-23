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    Amazon Prime Day İndirimlerinde 1000TL Altı Seçtiğimiz Ürünler

    Amazon Prime Day indirimlerinde 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte 1000TL gibi kısıtlı bir bütçeye alabileceğimiz teknolojik ve onlarla ilintili ürünleri ele aldık.

    Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte 1000TL gibi kısıtlı bir bütçeye alabileceğimiz teknolojik ve onlarla ilintili ürünleri ele aldık.

    Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 
    https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21

    Ürün Linkleri:
    - Logitech MK235
    - Bix BXAC65C
    - Juo 240W USB 3.1 Gen2
    - Juo 45W GaN
    - Bix Saiji S1-II
    - Varta LCD Plug Charger
    - Warmco D1
    - Baseus Metal Age Go Gravity
    - MACK Cityfit MCC-702
    - Stevig 4 Camp Çelik Termos

    00:00 - Giriş
    00:17 - Logitech MK235
    00:53 - Bix BXAC65C
    01:31 - Juo 240W USB 3.1 Gen2
    02:42 - Juo 45W GaN
    03:05 - Bix Saiji S1-II
    03:25 - Varta LCD Plug Charger
    03:54 - Warmco D1
    04:12 - Baseus Metal Age Go Gravity
    05:05 - MACK Cityfit MCC-702
    05:35 - Stevig 4 Camp Klasik Çelik Termos
    06:04 - Kapanış
    06:19 - Kartlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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