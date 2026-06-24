Amazon Prime Day Karne Hediyeleri - Fiyat/Peformans Ürünler

Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte hazır karne dönemi yaklaşırken size hediye olarak alabileceğiniz teknoloji odaklı birkaç üründen bahsettik.
Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21
Ürün Linkleri:
- GamePower Nexa HE60
- Gravion Kyra MK61
- HUAWEI Band 11
- DJI Neo Drone
- Lenovo Idea Tab
- Samsung Galaxy Tab S11
- GIGABYTE GO27Q24
- MSI MAG 321UP
- Samsung Galaxy S25 FE
- LEGO Technic Kazıcı Yükleyici
- LEGO Creator Uzay Mekiği
00:00 - Giriş
00:13 - GamePower Nexa HE60
00:45 - Gravion Kyra MK61
01:32 - HUAWEI Band 11
02:12 - DJI Neo Drone
03:02 - Lenovo Idea Tab
04:10 - Samsung Galaxy Tab S11
05:03 - GIGABYTE GO27Q24
05:51 - MSI MAG 321UP
06:12 - Samsung Galaxy S25 FE
06:45 - Ucuz ve Güzel İki Lego
07:18 - Kapanış
07:28 - Kartlar
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.