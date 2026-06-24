Kim Nerede? 474 GTA VI'nın fiyatı resmen açıklandı: İşte GTA 6 fiyatı ve sürümleri 193 Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil: 26 yıllık liderlik bitti 127 Dünyanın ilk güneş enerjili elektrikli bisikleti tanıtıldı: 193 km menzil!
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Amazon Prime Day Karne Hediyeleri - Fiyat/Peformans Ürünler

    Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Hazır karne dönemi yaklaşırken size hediye olarak alabileceğiniz teknoloji odaklı birkaç üründen bahsettik.

    Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte hazır karne dönemi yaklaşırken size hediye olarak alabileceğiniz teknoloji odaklı birkaç üründen bahsettik.

    Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 
    https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21

    Ürün Linkleri:
    - GamePower Nexa HE60
    - Gravion Kyra MK61
    - HUAWEI Band 11
    - DJI Neo Drone
    - Lenovo Idea Tab
    - Samsung Galaxy Tab S11
    - GIGABYTE GO27Q24
    - MSI MAG 321UP
    - Samsung Galaxy S25 FE
    - LEGO Technic Kazıcı Yükleyici
    - LEGO Creator Uzay Mekiği

    00:00 - Giriş
    00:13 - GamePower Nexa HE60
    00:45 - Gravion Kyra MK61
    01:32 - HUAWEI Band 11
    02:12 - DJI Neo Drone
    03:02 - Lenovo Idea Tab
    04:10 - Samsung Galaxy Tab S11
    05:03 - GIGABYTE GO27Q24
    05:51 - MSI MAG 321UP
    06:12 - Samsung Galaxy S25 FE
    06:45 - Ucuz ve Güzel İki Lego
    07:18 - Kapanış
    07:28 - Kartlar
     


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum