Amazon Prime Day Karne Hediyeleri - Fiyat/Peformans Ürünler

Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Hazır karne dönemi yaklaşırken size hediye olarak alabileceğiniz teknoloji odaklı birkaç üründen bahsettik.

Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte hazır karne dönemi yaklaşırken size hediye olarak alabileceğiniz teknoloji odaklı birkaç üründen bahsettik.

Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21

Ürün Linkleri:

- GamePower Nexa HE60

- Gravion Kyra MK61

- HUAWEI Band 11

- DJI Neo Drone

- Lenovo Idea Tab

- Samsung Galaxy Tab S11

- GIGABYTE GO27Q24

- MSI MAG 321UP

- Samsung Galaxy S25 FE

- LEGO Technic Kazıcı Yükleyici

- LEGO Creator Uzay Mekiği

00:00 - Giriş

00:13 - GamePower Nexa HE60

00:45 - Gravion Kyra MK61

01:32 - HUAWEI Band 11

02:12 - DJI Neo Drone

03:02 - Lenovo Idea Tab

04:10 - Samsung Galaxy Tab S11

05:03 - GIGABYTE GO27Q24

05:51 - MSI MAG 321UP

06:12 - Samsung Galaxy S25 FE

06:45 - Ucuz ve Güzel İki Lego

07:18 - Kapanış

07:28 - Kartlar



*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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