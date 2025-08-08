Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları: Tam 12 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları
Prime Gaming'in Ağustos 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Sid Meier’s Civilization® III Complete, THIEF: Definitive Edition, The Academy: The First Riddle, Tin Hearts ve Fantasy Empires dahil olmak üzere 12 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Sid Meier’s Civilization® III Complete [GOG]
- THIEF: Definitive Edition [GOG]
- The Academy: The First Riddle [Amazon Games App]
- FATE: The Traitor Soul [GOG] 14 Ağustos
- Filthy Animals | Heist Simulator [Epic Games Store] 14 Ağustos
- Tin Hearts [GOG] 14 Ağustos
- Necroking [GOG] 14 Ağustos
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective [Amazon Games App] 21 Ağustos
- Silver Box Classics [GOG] 21 Ağustos
- Heroes of Loot 2 [GOG] 28 Ağustos
- Fantasy Empires [GOG] 28 Ağustos
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition [Kod] 28 Ağustos