Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları: Tam 12 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 12 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları

Prime Gaming'in Ağustos 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Sid Meier’s Civilization® III Complete, THIEF: Definitive Edition, The Academy: The First Riddle, Tin Hearts ve Fantasy Empires dahil olmak üzere 12 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sid Meier’s Civilization® III Complete [GOG]

THIEF: Definitive Edition [GOG]

The Academy: The First Riddle [Amazon Games App]

FATE: The Traitor Soul [GOG] 14 Ağustos

Filthy Animals | Heist Simulator [Epic Games Store] 14 Ağustos

Tin Hearts [GOG] 14 Ağustos

Necroking [GOG] 14 Ağustos

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective [Amazon Games App] 21 Ağustos

Silver Box Classics [GOG] 21 Ağustos

Heroes of Loot 2 [GOG] 28 Ağustos

Fantasy Empires [GOG] 28 Ağustos

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition [Kod] 28 Ağustos

