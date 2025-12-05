Giriş
    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Aralık 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 13 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 13 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları

    Prime Gaming'in Aralık 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Fallout 76, PlateUp!, New Tales from the Borderlands, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Fort Solis ve Dungeons & Dragons: Krynn Series dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Amazon, Luna servisine özel 4 yeni oyunun daha bulut üzerinden oynanabilir olduğunu duyurdu. Bunlar arasında, Rise of the Tomb Raider , Two Point Hospital, Bus Simulator 21 Next Stop ve World War Z  yer alıyor.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Erişime açıldı

    • New Tales from the Borderlands [Epic Games Store]
    • Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [GOG Code]
    • Gas Station Simulator [Epic Games Store]
    • Lovecraft's Untold Stories [Epic Games Store]

    • 13 Aralık

    • Another World: 20th Anniversary Edition [GOG]
    • Fallout 76 [PC Microsoft Games Store]
    • Fort Solis [GOG]
    • Dark City: Kyiv Collector's Edition [Amazon Games App]

    • 20 Aralık

    • PlateUp! [Epic Games Store]
    • Dungeons & Dragons: Krynn Series [GOG]
    • Dream Tactics [GOG] 20 Aralık

    • 26 Aralık

    • Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition
    • Gunslugs [GOG]
    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

