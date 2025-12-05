Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları
Prime Gaming'in Aralık 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Fallout 76, PlateUp!, New Tales from the Borderlands, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Fort Solis ve Dungeons & Dragons: Krynn Series dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Amazon, Luna servisine özel 4 yeni oyunun daha bulut üzerinden oynanabilir olduğunu duyurdu. Bunlar arasında, Rise of the Tomb Raider , Two Point Hospital, Bus Simulator 21 Next Stop ve World War Z yer alıyor.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Erişime açıldı
- New Tales from the Borderlands [Epic Games Store]
- Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [GOG Code]
- Gas Station Simulator [Epic Games Store]
- Lovecraft's Untold Stories [Epic Games Store]
13 Aralık
- Another World: 20th Anniversary Edition [GOG]
- Fallout 76 [PC Microsoft Games Store]
- Fort Solis [GOG]
- Dark City: Kyiv Collector's Edition [Amazon Games App]
20 Aralık
- PlateUp! [Epic Games Store]
- Dungeons & Dragons: Krynn Series [GOG]
- Dream Tactics [GOG] 20 Aralık
26 Aralık
- Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition
- Gunslugs [GOG]