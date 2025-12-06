Giriş
    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Aralık 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 14 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 14 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları

    Prime Gaming'in Aralık 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Fallout, Fallout II, Ashworld, LEGO 2K Drive, Deus Ex: Manking Divided dahil olmak üzere 14 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 70 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Erişime açıldı
    • Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)
    • GYLT (Amazon Games App)
    • LEGO 2K Drive (Epic Games Store)
    • 11 Aralık
    • Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)
    • Christmas Adventure: Candy Storm
    • 18 Aralık
    • Ashworld (GOG)
    • Bo: Path of the Teal Lotus (GOG)
    • Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)
    • Gunslugs 2 (GOG)
    • 23 Aralık
    • Fallout (GO)
    • Fallout 2 (GOG)
    • 30 Aralık
    • Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store)
    • Dreamscaper (Epic Games Store)
    • Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games Store)
