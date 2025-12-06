Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 14 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Aralık 2025 oyunları

Prime Gaming'in Aralık 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Fallout, Fallout II, Ashworld, LEGO 2K Drive, Deus Ex: Manking Divided dahil olmak üzere 14 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 70 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Erişime açıldı

Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)

GYLT (Amazon Games App)

LEGO 2K Drive (Epic Games Store)

11 Aralık

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)

Christmas Adventure: Candy Storm

18 Aralık

Ashworld (GOG)

Bo: Path of the Teal Lotus (GOG)

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)

Gunslugs 2 (GOG)

23 Aralık

Fallout (GO)

Fallout 2 (GOG)

30 Aralık

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store)

Dreamscaper (Epic Games Store)

Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games Store)

