    Amazon Prime Gaming bu hafta 3 oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ağustos ayı sonuna kadar 3 ücretsiz oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...

    Amazon Prime Gaming bu hafta 3 oyun hediye ediyor
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine 3 yeni oyun daha eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming bu hafta 3 oyun hediye ediyor

    Kaçıranlar için Ağustos başında Prime Gaming kütüphanesine Sid Meier’s Civilization® III Complete, Silver Box Classics, Filthy Animals | Heist Simulator, FATE: The Traitor Soul, THIEF: Definitive Edition, Tin Hearts, Necroking, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective dahil olmak üzere 10'dan fazla farklı oyun eklenmişti.

    Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak, Heroes of Loot 2, Fantasy Empires ve City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition olacak. Bu üç oyunun 28 Ağustos tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

    • Heroes of Loot 2(GOG) -Maceraya atılmak üzere iki kahraman seçin. Her iki kahramanı da kontrol edin ve özel becerilerini kullanarak tehlikeli kale koridorlarında, odalarında ve katlarında ilerleyin. Görevleri, bulmacaları çözmek ve elbette zindanları tüm kötülüklerden temizlemek için iki karakter arasında geçiş yapın.
    • Fantasy Empires(GOG)- 20 bilgisayar kontrollü rakip arasından seçtiğiniz bir ila dört düşmanla karşılaşacaksınız. İnsanlar, elfler, orklar, cüceler, insansılar ve ölümsüzler de dahil olmak üzere harika ırklarla etkileşime geçin. Düzinelerce birlik türüne komuta edin. Özel kuvvetleri konuşlandırın. Kahramanlarınızı görevlere gönderin ve çeşitli binalar ve tahkimatlar inşa edin.
    • City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition- En korkunç olaylar genellikle kapılarında korkunç sırlar ve açıklanamayan olaylar saklayan tıbbi kurumlarda meydana gelir. Misty Hill'in en karanlık sırlarıyla başa çıkabilir misin?
