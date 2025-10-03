Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 14 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları

Prime Gaming'in Ekim 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 3 Game of the Year Edition dahil olmak üzere 14 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

DragonStrike (GOG) - Erişime açıld

Tormented Souls (Epic Games) - Erişime açıldı

XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim

Empty Shell (GOG) - 16 Ekim

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG) - 16 Ekim

Hellslave (GOG) - 23 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) - 23 Ekim

Lost & Found Agency Collector's Edition (Legacy Game Code) - 23 Ekim

Fallout 3: Game of the Year Edition

You Will Die Here Tonight (GOG) - 30 Ekim

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim

Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim

