Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları
Prime Gaming'in Ekim 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 3 Game of the Year Edition dahil olmak üzere 14 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- DragonStrike (GOG) - Erişime açıld
Tormented Souls (Epic Games) - Erişime açıldı
XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim
Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim
Empty Shell (GOG) - 16 Ekim
Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim
True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG) - 16 Ekim
Hellslave (GOG) - 23 Ekim
True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) - 23 Ekim
Lost & Found Agency Collector's Edition (Legacy Game Code) - 23 Ekim
Fallout 3: Game of the Year Edition
You Will Die Here Tonight (GOG) - 30 Ekim
Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim
Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim