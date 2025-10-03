Giriş
    Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ekim 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 14 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları: Tam 14 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 14 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları

    Prime Gaming'in Ekim 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 3 Game of the Year Edition dahil olmak üzere 14 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • DragonStrike (GOG) - Erişime açıld
      Tormented Souls (Epic Games) - Erişime açıldı 
      XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim
      Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim
      Empty Shell (GOG) - 16 Ekim
      Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim
      True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)  - 16 Ekim
      Hellslave (GOG) - 23 Ekim
      True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) - 23 Ekim
      Lost & Found Agency Collector's Edition (Legacy Game Code) - 23 Ekim
      Fallout 3: Game of the Year Edition
      You Will Die Here Tonight (GOG) - 30 Ekim
      Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest  (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim
      Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition  (Amazon Games uygulaması) - 30 Ekim
