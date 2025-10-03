Amazon Prime Gaming kalkıyor! Daha kapsamlı olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, yıllardır Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmetini sonlandırma kararı aldı. Şirket, artık tüm oyun özelliklerini Amazon Luna altında birleştirecek. Bu değişimle birlikte "Prime Gaming" markası tamamen kaldırılırken, kullanıcılar Luna Standard isimli yeni sisteme geçiş yapacak.

Prime Gaming kalkıyor

Prime Gaming abonelerinin belki de en merak ettiği soru, ücretsiz oyunlar ve Twitch avantajları kaybolmayacak. Aylık ücretsiz PC oyunları, Twitch kanal aboneliği, özel emote paketleri ve sohbet ayrıcalıkları aynı şekilde devam edecek. Üstelik Amazon, Luna ile birlikte yeni özellikler de getiriyor. Bunların başında bulut oyun desteği ve GameNight yer alıyor.

GameNight, aile ve arkadaşlarla oynanabilecek sosyal parti oyunlarını bir araya getiriyor. Angry Birds, Exploding Kittens, Flappy Golf Part ve Draw & Guess gibi yapımlar optimize edilmiş sürümleriyle Luna'da sunulacak. Lansman döneminde 25'ten fazla oyun kütüphanede yer alacak.

Ayrıca Amazon Luna kapsamında kullanıcılar ek donanım gerektirmeden televizyonlardan tabletlere kadar farklı cihazlarda oyun oynayabilecek ve Luna Premium ile daha geniş oyun kütüphanesine erişebilecek. Son olarak Amazon, Luna'nın oyun kataloğunu da zenginleştiriyor. Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance II ve TopSpin 2K25 gibi yapımlar yeni sistemde yer alacak.

Şu an için 50'den fazla oyunun bulunduğu bu kütüphaneye her ay yeni içerikler eklenecek. Aslına bakacak olursak Prime Gaming kalkmıyor, sistemin adı değişiyor ve daha kapsamlı bir oyun hizmeti olacak. Ancak Luna’nın ne zaman tüm abonelere sunulacağı konusunda Amazon henüz kesin bir tarih açıklamadı.

