Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Gaming kalkıyor! Daha kapsamlı olacak

    Amazon, Prime Gaming'i sonlandırarak tüm oyun hizmetlerini Luna çatısı altında topluyor. Prime aboneleri ücretsiz oyunlara ve Twitch ayrıcalıklarına erişmeye devam edecek.

    Amazon Prime Gaming kalkıyor! Daha kapsamlı olacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, yıllardır Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmetini sonlandırma kararı aldı. Şirket, artık tüm oyun özelliklerini Amazon Luna altında birleştirecek. Bu değişimle birlikte "Prime Gaming" markası tamamen kaldırılırken, kullanıcılar Luna Standard isimli yeni sisteme geçiş yapacak.

    Prime Gaming kalkıyor

    Prime Gaming abonelerinin belki de en merak ettiği soru, ücretsiz oyunlar ve Twitch avantajları kaybolmayacak. Aylık ücretsiz PC oyunları, Twitch kanal aboneliği, özel emote paketleri ve sohbet ayrıcalıkları aynı şekilde devam edecek. Üstelik Amazon, Luna ile birlikte yeni özellikler de getiriyor. Bunların başında bulut oyun desteği ve GameNight yer alıyor.

    GameNight, aile ve arkadaşlarla oynanabilecek sosyal parti oyunlarını bir araya getiriyor. Angry Birds, Exploding Kittens, Flappy Golf Part ve Draw & Guess gibi yapımlar optimize edilmiş sürümleriyle Luna'da sunulacak. Lansman döneminde 25'ten fazla oyun kütüphanede yer alacak.

    Ayrıca Amazon Luna kapsamında kullanıcılar ek donanım gerektirmeden televizyonlardan tabletlere kadar farklı cihazlarda oyun oynayabilecek ve Luna Premium ile daha geniş oyun kütüphanesine erişebilecek. Son olarak Amazon, Luna'nın oyun kataloğunu da zenginleştiriyor. Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance II ve TopSpin 2K25 gibi yapımlar yeni sistemde yer alacak.

    Şu an için 50'den fazla oyunun bulunduğu bu kütüphaneye her ay yeni içerikler eklenecek. Aslına bakacak olursak Prime Gaming kalkmıyor, sistemin adı değişiyor ve daha kapsamlı bir oyun hizmeti olacak. Ancak Luna’nın ne zaman tüm abonelere sunulacağı konusunda Amazon henüz kesin bir tarih açıklamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 7 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mecidiyeköyden kadıköye nasıl gidilir gözlüklü ehliyet örneği megane 4 en çok tutulan renk araba sağa çekiyor dizel araba uzun süre çalışmazsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum