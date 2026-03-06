Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mart ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 13 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mart 2026 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming (Luna) Mart 2026 oyunları açıklandı

Prime Gaming'in Mart 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Total War: Rome II - Emperor Edition, Total War: Three Kingdoms, Veil of Darkness ve TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)

Tattoo Tycoon (Epic Games Store)

Siege of Avalon (GOG Code)

Total War: Rome II - Emperor Edition (12 Mart, Epic Games Store)

Turmoil (12 Mart, Epic Games Store)

Veil of Darkness (12 Mart, GOG Code)

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder (12 Mart, GOG Code)

Sir Questionnaire (19 Mart, GOG Code),

Rebel Galaxy (19 Mart, GOG Code)

Total War: Three Kingdoms (26, Mart Epic Games Store)

Chimp Quest: Spirit Isle (26, Mart Legacy Games Code)

Phantasie Memorial Set (26, Mart GOG Code),

Deep Sky Derelicts (26, Mart Amazon Games App)

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

