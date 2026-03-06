Amazon Prime Gaming (Luna) Mart 2026 oyunları açıklandı
Prime Gaming'in Mart 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Total War: Rome II - Emperor Edition, Total War: Three Kingdoms, Veil of Darkness ve TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)
- Tattoo Tycoon (Epic Games Store)
- Siege of Avalon (GOG Code)
- Total War: Rome II - Emperor Edition (12 Mart, Epic Games Store)
- Turmoil (12 Mart, Epic Games Store)
- Veil of Darkness (12 Mart, GOG Code)
- Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder (12 Mart, GOG Code)
- Sir Questionnaire (19 Mart, GOG Code),
- Rebel Galaxy (19 Mart, GOG Code)
- Total War: Three Kingdoms (26, Mart Epic Games Store)
- Chimp Quest: Spirit Isle (26, Mart Legacy Games Code)
- Phantasie Memorial Set (26, Mart GOG Code),
- Deep Sky Derelicts (26, Mart Amazon Games App)
