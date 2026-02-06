Amazon Prime Gaming (Luna) Şubat 2026 oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Ocak 2026 oyunları
Prime Gaming'in Şubat 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Tiny Tina's Wonderlands, Dread Templar, Hexguardian, Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition, Ambition: A Minuet in Power, Captain Blood, Meganoid, Rebel Galaxy Outlaw, Total War: ATTILA ve Tavern Talk dahil olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Tiny Tina's Wonderlands (5 Şubat, Epic Games Store)
- Dread Templar (5 Şubat, Amazon Games App)
- Hexguardian (12 Şubat, Epic Games Store)
- Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (12 Şubat)
- Ambition: A Minuet in Power (19 Şubat, GOG Kodu)
- Captain Blood (19, GOG Kodu)
- Meganoid (19 Şubat, GOG Kodu)
- Rebel Galaxy Outlaw (26 Şubat, GOG Kodu)
- Total War: ATTILA (26 Şubat, Epic Games Store)
- Tavern Talk (26 Şubat, Amazon Games App)
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor.