Amazon Prime Gaming (Luna) Şubat 2026 oyunları açıklandı

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 10 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat 2026 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ocak 2026 oyunları

Prime Gaming'in Şubat 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Tiny Tina's Wonderlands, Dread Templar, Hexguardian, Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition, Ambition: A Minuet in Power, Captain Blood, Meganoid, Rebel Galaxy Outlaw, Total War: ATTILA ve Tavern Talk dahil olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

