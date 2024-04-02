Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Nisan ayında eklenecek oyunlar
- 6 Nisan
- 13 Nisan
- 20 Nisan
- 27 Nisan
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Fallout 2, Apico, Bus Simulator 21: Next Stop ve Invincible Presents: Atom Eve dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.
Nisan 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Wolfenstein: The New Order ve Metal Slug 4 başta olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Diğer oyunlar ise şu şekilde; Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Ninja Masters, Looking for Aliensi Grime, Sengoku ve Magician Lord.
Üstelik Nisan boyunca, Overwatch 2, Hearhstone, World of Watcraft ve tüm Riot Games oyunlarında oyun içi hediyeler mevcut olacak. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Nisan ayında eklenecek oyunlar
6 Nisan
- Wolfenstein: The New Order [GOG]
- Ninja Commando [Amazon Games App]
- Art of Fighting 3[Amazon Games App]
13 Nisan
- The Beast Inside [GOG]
- Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]
- Crossed Swords [Amazon Games App]
- Ghost Pilots [Amazon Games App]
20 Nisan
- Beholder 2 [Amazon Games App]
- Terraformers [Amazon Games App]
- Metal Slug 4 [Amazon Games App]
- Ninja Masters [Amazon Games App]
27 Nisan
- Looking for Aliens [Eski oyun kodu]
- Grime [Amazon Games App]
- Sengoku [Amazon Games App]
- Magician Lord [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...