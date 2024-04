Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Fallout 2, Apico, Bus Simulator 21: Next Stop ve Invincible Presents: Atom Eve dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

Nisan 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Wolfenstein: The New Order ve Metal Slug 4 başta olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Diğer oyunlar ise şu şekilde; Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Ninja Masters, Looking for Aliensi Grime, Sengoku ve Magician Lord.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı! 4 gün önce eklendi

Üstelik Nisan boyunca, Overwatch 2, Hearhstone, World of Watcraft ve tüm Riot Games oyunlarında oyun içi hediyeler mevcut olacak. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Nisan ayında eklenecek oyunlar

6 Nisan

Wolfenstein: The New Order [GOG]

Ninja Commando [Amazon Games App]

Art of Fighting 3[Amazon Games App]

13 Nisan

The Beast Inside [GOG]

Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Crossed Swords [Amazon Games App]

Ghost Pilots [Amazon Games App]

20 Nisan

Beholder 2 [Amazon Games App]

Terraformers [Amazon Games App]

Metal Slug 4 [Amazon Games App]

Ninja Masters [Amazon Games App]

27 Nisan

Looking for Aliens [Eski oyun kodu]

Grime [Amazon Games App]

Sengoku [Amazon Games App]

Magician Lord [Amazon Games App]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları: Tam 15 oyun ücretsiz!