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    Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Nisan 2024 sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları: Tam 15 oyun ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Nisan 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Fallout 2, Apico, Bus Simulator 21: Next Stop ve Invincible Presents: Atom Eve dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

    Nisan 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Wolfenstein: The New Order ve Metal Slug 4 başta olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Diğer oyunlar ise şu şekilde; Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Ninja Masters, Looking for Aliensi Grime, Sengoku ve Magician Lord.

    Üstelik Nisan boyunca, Overwatch 2, Hearhstone, World of Watcraft ve tüm Riot Games oyunlarında oyun içi hediyeler mevcut olacak. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Nisan ayında eklenecek oyunlar

    6 Nisan

    • Wolfenstein: The New Order [GOG]
    • Ninja Commando [Amazon Games App]
    • Art of Fighting 3[Amazon Games App]

    13 Nisan

    • The Beast Inside [GOG]
    • Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]
    • Crossed Swords [Amazon Games App]
    • Ghost Pilots [Amazon Games App]

    20 Nisan

    • Beholder 2 [Amazon Games App]
    • Terraformers [Amazon Games App]
    • Metal Slug 4 [Amazon Games App]
    • Ninja Masters [Amazon Games App]

    27 Nisan

    • Looking for Aliens [Eski oyun kodu]
    • Grime [Amazon Games App]
    • Sengoku [Amazon Games App]
    • Magician Lord [Amazon Games App]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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