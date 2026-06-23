Amazon Prime ile ilk alışverişe 1.000 TL’ye varan indirim fırsatı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri büyük fırsatlarla başladı. Yüzbinlerce üründe indirimli fiyatların yanı sıra Prime üyelerine özel kupon kampanyalarıyla indirimler katlanıyor. Üstelik Prime'a yeni katılanlara toplam 1.000 TL'ye varan hoşgeldin kuponu hediye ediliyor.

Prime Day indirimleri 22 Haziran'da başladı. Prime'a katılarak Prime Day indirimlerinde ilk kez alışveriş yapacak üyeler, kampanya boyunca her gün 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette 125 TL indirim kuponundan yararlanabiliyor. Sadece mobil uygulamadan yapılan alışverişlerde geçerli olan bu kampanyayı 8 gün boyunca tekrarlayarak toplamda 1.000 TL indirim elde edebilirsiniz. Daha önce Amazon Prime'a üye olmuş ancak hiç alışveriş yapmamış kullanıcılar da bu fırsattan yararlanabiliyor.

👇🏻 Kampanya hakkında detaylar ve kupon geçerli ürünler için tıkla:

Prime'lılara 1.000 TL Kupon Fırsatı

Prime'lılara 1.000 TL Kupon Fırsatı 👇🏻 Prime Day indirimli ürünler için tıkla:

Primee Day İndirimleri

İndirimler Prime'a özel

Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz.

👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

Prime Day'de sistem toplama zamanı: PC bileşenlerinde fırsatlar 6 sa. önce eklendi

En düşük fiyat garantisi

Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.

Peşin fiyatına 9 Taksit ve 1.500 TL puan

Taksit kampanyalarının kısıtlandığı şu günlerde Amazon'da Prime Day'e özel olarak peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunuluyor. Axess (Akbank), Paraf (Halkbank), Bankkart (Ziraat Bankası) sahiplerine 10 bin TL ve üzeri, Maximum (İş Bankası) kartlarında ise 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor. Bunlara ek olarak Maximum kartlılar tek seferde ve farklı günlerde yapacağı 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL, toplamda 1.500 TL MaxiPuan kazanıyor.

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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Amazon Prime ile ilk alışverişe 1.000 TL’ye varan indirim fırsatı

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