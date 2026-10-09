Amazon Luna Ekim 2026 ücretsiz oyunları açıklandı

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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak sunduğu ücretsiz oyunların ekim ayı listesi açıklandı. Prime Gaming'in ardından Amazon Luna çatısı altında sunulan oyun kütüphanesi, bu ay 10 farklı oyunla güncelleniyor. Listede korku, rol yapma, macera ve bulmaca türlerinde yapımlar yer alıyor.

Amazon Luna Ekim 2026 ücretsiz oyunları

Ekim ayının listesinde Five Nights at Freddy's: Into the Pit, DOOM, Vampire: The Masquerade - Swansong ve Ad Infinitum gibi dikkat çeken oyunlar bulunuyor. Oyunlar ay boyunca farklı tarihlerde erişime açılacak ve Epic Games Store, GOG, Amazon Games App gibi platformlar üzerinden sunulacak. Amazon Luna'nın ekim ayı oyun listesi ve erişim tarihleri şöyle:

Five Nights at Freddy's: Into the Pit (1 Ekim, Epic Games Store)

DOOM (1 Ekim, GOG kodu)

Conarium (8 Ekim, GOG kodu)

WarBreeds (8 Ekim, GOG kodu)

Vampire: The Masquerade - Swansong (15 Ekim, Epic Games Store)

Caravan SandWitch (15 Ekim, Amazon Games App)

Ad Infinitum (22 Ekim, Epic Games Store)

Time Travel: Escape Room Game (22 Ekim, Legacy Games kodu)

Trash Goblin (29 Ekim, Epic Games Store)

Kiborg (29 Ekim, Amazon Games App)

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Amazon Prime üyeleri, belirtilen tarihlerde sunulan oyunları ilgili platformlar üzerinden kütüphanelerine ekleyebilecek. Oyunların toplam değeri ise 4.000 TL'nin üzerinde. Oyunların dağıtım platformları ve erişim tarihleri yapımdan yapıma değişiyor. Amazon Prime üyeliği, ücretsiz oyunların yanı sıra Prime Video ve diğer üyelik avantajlarını da kapsıyor. Türkiye'deki güncel üyelik fiyatı ve kampanya koşulları için Amazon'un resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime üyelerine Ekimde 10 ücretsiz oyun fırsatı!

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