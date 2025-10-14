Amazon Prime üyelik ücretine Türkiye'de zam geldi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime abonelik ücretine Türkiye’de zam geldi. Daha önce 49,90 TL olan Prime üyeliği için müşterilerin artık aylık 69,90 TL ödemesi gerecek.

Amazon Prime üyelik ücreti 2025

Amazon'da özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerine ücretsiz erişim imkanı sunan Prime üyelik ücreti aylık 69,90 TL olarak ücretlendirilecek.

Prime aboneliği hakkında bilgi için: https://www.amazon.com.tr/prime

PlayStation 6 ve Xbox Magnus’un teknik özellikleri netleşti 4 sa. önce eklendi

Bugüne kadar Prime abonelik ücreti aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. En son Nisan 2023'te Prime abonelik ücreti 39 TL'den 49,90 TL'ye yükselmişti. İki yılın ardından yüzde 40'lık bir fiyat artışı oldu.

Prime’a ilk kez abone olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak abonelik başlatabiliyor. Mevcut Prime üyelerinin aboneliği ise Kasım ayında 49,90 TL’lik fiyat üzerinden yenilenecek. Sonrasında 69,90 TL’ye yükselecek.

Prime ayrıcalıkları neler?

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin seçili yer ve bölgelerde aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin

: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin seçili yer ve bölgelerde aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime’a özel indirimler : Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde 750TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde 750TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı : Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Prime Video : Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Prime üyelik ücretine zam geldi: Amazon Prime fiyatı 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: