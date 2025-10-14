Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime üyelik ücretine Türkiye'de zam geldi

    Amazon Türkiye iki yılın ardından Prime abonelik ücretine zam yaptı. Prime üyeliği artık 49,90 TL yerine 69,90 TL olarak ücretlendirilecek.                     

    Amazon Prime üyelik ücretine zam geldi: Amazon Prime fiyatı 2025 Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime abonelik ücretine Türkiye’de zam geldi. Daha önce 49,90 TL olan Prime üyeliği için müşterilerin artık aylık 69,90 TL ödemesi gerecek.

    Amazon Prime üyelik ücreti 2025

    Amazon'da özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerine ücretsiz erişim imkanı sunan Prime üyelik ücreti aylık 69,90 TL olarak ücretlendirilecek.

    Prime aboneliği hakkında bilgi için: https://www.amazon.com.tr/prime

    Bugüne kadar Prime abonelik ücreti aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. En son Nisan 2023'te Prime abonelik ücreti 39 TL'den 49,90 TL'ye yükselmişti. İki yılın ardından yüzde 40'lık bir fiyat artışı oldu.

    Prime’a ilk kez abone olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak abonelik başlatabiliyor. Mevcut Prime üyelerinin aboneliği ise Kasım ayında 49,90 TL’lik fiyat üzerinden yenilenecek. Sonrasında 69,90 TL’ye yükselecek.

    Prime ayrıcalıkları neler?

    • Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin seçili yer ve bölgelerde aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin
    • keyfini çıkarıyor.
    • Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde 750TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.
    • Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.
    • Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.
    • Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    the flying dutchman +30 Source +26 A.J. Pacino +25 01234 +21 DARTH_BLACK +21 tasshelhoff +16 SuperVeloceJota +13 Şıh Hazretleri +13 ShinQda +13 Tube Screamer +12
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    170 Kişi Okuyor (8 Üye, 162 Misafir) 18 Masaüstü 152 Mobil
    FAEDSJ4HZC, BLUEHD, tifosi58 ve 3 üye daha okuyor
    F
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    12668 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, PRIME ve
    3 etiket daha amazon türkiye Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik kullanım yeri amacı dp b4 erkek hangi parfüm kurumuş salyadan kuduz bulaşır mı uzun yolda araba su eksiltiyor nokta sanatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum