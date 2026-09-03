Amazon Prime Video'da yeni dönem: Abonelikler ile Lionsgate+, MUBI, MGM+ gibi platformlar da izlenebilecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, bugüne kadar Türkiye'de olmayan özellikleri artık ülkemizde de kullanıma sunmaya başladı. Hatırlarsanız daha birkaç gün önce platformun "Mağaza" sayfası Türkiye'de erişime açılmış, böylece kullanıcıların normalde Prime Video'da olmayan film ve dizileri de kiralamasının ya da satın almasının önü açılmıştı. Mağaza'dan sonra şimdi de Abonelikler özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Abonelikler adını taşıyan bu yeni sayfa, Prime Video kullanıcılarının Lionsgate+, MGM+, MUBI, The Hollywood Channel gibi farklı dijital platformlara Amazon üzerinden abone olmasını sağlıyor. Tabii bunun için ayrı ayrı abonelik ücretleri ödenmesi gerekiyor ama bu sistem sayesinde normalde Türkiye'de resmi olarak bulunmayan platformlar da Türkiye'deki izleyicinin erişimine açılmış oluyor. Ayrıca yurt dışında bir süre önce başlayan çok sayıda dijital platformu tek çatı altında buluşturma yaklaşımı da böylece Türkiye'ye de girmiş oldu.

Amazon Prime Video film kiralama ve satın alma açıldı 1 hf. önce eklendi

Zaman içinde farklı dijital platformlarla daha da çeşitlendirilebileceği düşünülen Abonelikler'de şu anda yedi temel servis bulunuyor:

Lionsgate+ (Aylık 209,99 TL)

MGM+ (Aylık 129 TL)

MUBI (Aylık 229 TL)

The Hollywood Channel (Aylık 49,90 TL)

Turk on Video (Aylık 49,90 TL)

NBA League Pass (Aylık 204,99 TL)

WNBA League Pass (Aylık 129,99 TL)

Abonelikler özelliği normalde Türkiye'de resmi olarak bulunmayan bazı platformları izleyicilere ulaştırması ve yedi platformu tek çatıda buluşturması açısından dikkat çekici olsa da fiyatlandırma tarafında kullanıcılara herhangi bir avantaj sunmuyor. Örneğin MUBI'ye kendi platformu üzerinden de aylık 229 TL'ye abone olunabiliyor. Aynı şekilde NBA League Pass'e de NBA'in resmi sitesi üzerinden aynı fiyata, hatta 2 TL daha ucuza ulaşılabiliyor.

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Amazon Prime Video'de artık başka platformlar da izlenebilecek

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