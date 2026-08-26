Amazon Prime Video'nun film ve dizi kiralama özelliği Türkiye'de kullanıma açıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, kullanıcıların aylık abonelik ücreti karşılığında erişebildiği zengin bir içerik kütüphanesine sahip. Ancak aslında platformun bir başka kolu daha bulunuyor. Bugüne kadar Türkiye'de bulunmayan bu "Mağaza" tarafında, kullanıcılar normalde Prime kataloğunda olmayan filmleri ve dizileri de satın alabiliyor ya da kiralayabiliyor. Bu Mağaza kısmına bugüne kadar ülkemizde erişilemiyordu. Ancak Amazon bugün itibarıyla Prime Video üzerinden film kiralama ve satın alma özelliğini ülkemizde de kullanıma sundu.

Amazon Prime Video'da 9.90 TL'ye Film Kiralanabiliyor

Amazon Prime Video'nun Mağaza kısmında fiyatlandırmalar şöyle:

Film kiralama ücreti : 9,90 TL (27 Eylül'e kadar)

: 9,90 TL (27 Eylül'e kadar) Film satın alma ücreti : 130-267 TL (SD-HD gibi görüntü kalitesi seçeneklerine göre fiyat değişiyor)

: 130-267 TL (SD-HD gibi görüntü kalitesi seçeneklerine göre fiyat değişiyor) Diziler bölüm bölüm ya da sezon hâlinde satın alınabiliyor. Bölüm ücretleri 14 TL ile 50 TL arasında değişiyor. Sezon ücretleri ise 99 TL'den başlıyor ve 324 TL'ye kadar çıkıyor.

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Başta da belirttiğimiz üzere Mağaza kısmında normalde Prime Video kataloğunda olmayan yapımlara da erişilebiliyor. Örneğin Battlestar Galactica, Heroes, Yellowstone, Stargate, Hacks gibi normalde Prime Video'da bulunmayan diziler Mağaza tarafından kiralanabiliyor. Aynı şekilde film tarafında da Spider-Man serisi, The Equalizer, Jumanji, Venom gibi normalde Prime Video'da olmayan filmler satışa sunuluyor.

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Amazon Prime Video film kiralama ve satın alma açıldı

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