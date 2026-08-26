Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video'nun film ve dizi kiralama özelliği Türkiye'de kullanıma açıldı

    Amazon Prime Video'nun bugüne kadar Türkiye'de olmayan film-dizi kiralama ve satın alma özelliği artık ülkemizde de erişime açıldı. Mağazada, normalde Amazon'da olmayan filmler var.

    Amazon Prime Video film kiralama ve satın alma açıldı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, kullanıcıların aylık abonelik ücreti karşılığında erişebildiği zengin bir içerik kütüphanesine sahip. Ancak aslında platformun bir başka kolu daha bulunuyor. Bugüne kadar Türkiye'de bulunmayan bu "Mağaza" tarafında, kullanıcılar normalde Prime kataloğunda olmayan filmleri ve dizileri de satın alabiliyor ya da kiralayabiliyor. Bu Mağaza kısmına bugüne kadar ülkemizde erişilemiyordu. Ancak Amazon bugün itibarıyla Prime Video üzerinden film kiralama ve satın alma özelliğini ülkemizde de kullanıma sundu.

    Amazon Prime Video'da 9.90 TL'ye Film Kiralanabiliyor

    Amazon Prime Video'nun Mağaza kısmında fiyatlandırmalar şöyle:

    • Film kiralama ücreti: 9,90 TL (27 Eylül'e kadar)
    • Film satın alma ücreti: 130-267 TL (SD-HD gibi görüntü kalitesi seçeneklerine göre fiyat değişiyor)
    • Diziler bölüm bölüm ya da sezon hâlinde satın alınabiliyor. Bölüm ücretleri 14 TL ile 50 TL arasında değişiyor. Sezon ücretleri ise 99 TL'den başlıyor ve 324 TL'ye kadar çıkıyor.

    Başta da belirttiğimiz üzere Mağaza kısmında normalde Prime Video kataloğunda olmayan yapımlara da erişilebiliyor. Örneğin Battlestar Galactica, Heroes, Yellowstone, Stargate, Hacks gibi normalde Prime Video'da bulunmayan diziler Mağaza tarafından kiralanabiliyor. Aynı şekilde film tarafında da Spider-Man serisi, The Equalizer, Jumanji, Venom gibi normalde Prime Video'da olmayan filmler satışa sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    homebird +75 ferrum650 +67 darkaura +43 Liquist +37 CWaRRioR +30 serdarcenk +29 Sirchade +25 Pekircan +23 phoenix_88 +21 gnsnc +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (2 Üye, 31 Misafir) 18 Masaüstü 15 Mobil
    Guest, Guest okuyor
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1044 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, film kiralama ve
    4 etiket daha amazon prime video VOD Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch bulaşık makinesi e15 hatası araba kapısı açılmıyor nasıl açılır haşırt the blackboard ne demek raspberry pi 5 adaptör türkiye kaçıncı dünya ülkesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum