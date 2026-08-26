Amazon Prime Video'nun film ve dizi kiralama özelliği Türkiye'de kullanıma açıldı

Amazon Prime Video'da 9.90 TL'ye Film Kiralanabiliyor
Amazon Prime Video'nun Mağaza kısmında fiyatlandırmalar şöyle:
- Film kiralama ücreti: 9,90 TL (27 Eylül'e kadar)
- Film satın alma ücreti: 130-267 TL (SD-HD gibi görüntü kalitesi seçeneklerine göre fiyat değişiyor)
- Diziler bölüm bölüm ya da sezon hâlinde satın alınabiliyor. Bölüm ücretleri 14 TL ile 50 TL arasında değişiyor. Sezon ücretleri ise 99 TL'den başlıyor ve 324 TL'ye kadar çıkıyor.
Başta da belirttiğimiz üzere Mağaza kısmında normalde Prime Video kataloğunda olmayan yapımlara da erişilebiliyor. Örneğin Battlestar Galactica, Heroes, Yellowstone, Stargate, Hacks gibi normalde Prime Video'da bulunmayan diziler Mağaza tarafından kiralanabiliyor. Aynı şekilde film tarafında da Spider-Man serisi, The Equalizer, Jumanji, Venom gibi normalde Prime Video'da olmayan filmler satışa sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Robotlar artık insanlardan kan alacak!
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim
33 Kişi Okuyor (2 Üye, 31 Misafir) 18 Masaüstü 15 Mobil
1044 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amazon, film kiralama ve