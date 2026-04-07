Amazon, Prime Video için Türkiye’de şirket kurdu: İçeriklere reklam geliyor!

Amazon Turkey Dijital Yayıncılık AŞ hisselerinin tamamı Amazon Turkey Perakende AŞ’ye ait olacak. Amazon Prime Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi.
Reklam hizmetleri için ayrı şirket kuruldu
HBO Max ve Disney+ platformlarında olduğu gibi Prime Video platformunda da yakın zamanda içeriklerin başlangıcında ve yayın ortasında Türkçe reklamlar gösterilecek. Gösterilecek reklamlar için şimdiden reklamverenlerden talepler alınmaya başlandı. Türkiye’de e-ticaret pazaryerlerine Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli reklam kısıtlamaları uygulanıyor. Amazon, Prime Video için ayrı bir şirket kurarak reklam sorunlarını ortadan kaldırdı.
Amazon Prime üyeleri aylık 69,90 TL karşılığında Prime Video’yu ek bir ücret ödemeden ve reklamlı olarak kullanmaya devam edebilecek. Reklamsız abonelik isteyen kullanıcıların ek ödeme yapması gerekecek. Henüz reklamsız Prime Video aboneliğinin Türkiye fiyatı bilinmiyor.
Prime Video'ya reklam modelinin eklenmesi sayesinde platformdaki dizi, film ve canlı spor yelpazesinin genişleyeceği belirtiliyor. Ayrıca yerli yapımlara da ağırlık verilecek. Halihazırda ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya ve İsveç'te reklamlı modele geçiş yapıldı. Yıl bitmeden Türkiye, Belçika, Danimarka ve Norveç'te reklamlı sisteme geçileceği duyuruldu.
.
