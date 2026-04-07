Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, Prime Video için Türkiye’de şirket kurdu: İçeriklere reklam geliyor!

    Amazon, Prime Video operasyonunu Türkiye’de ayrı bir şirket çatısı altına taşıdı. Reklamlı abonelik sistemi 2026 içinde başlayacak, reklamsız paket ise ek ücretle sunulacak.

    Amazon’un dijital içerik platformu Prime Video, 2026 yılı içerisinde Türkiye’de reklamlı modele geçecek. 17 Mart’ta yapılan reklam duyurusundan yaklaşık iki hafta sonra Amazon’un, Prime Video operasyonu için Türkiye’de ayrı bir şirket kurduğu ortaya çıktı. 30 Mart tarihli Ticareti Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, 4 milyon TL sermaye ile kurulan “Amazon Turkey Dijital Yayıncılık AŞ” adlı şirket üzerinden Prime Video Türkiye operasyonları yürütülecek.

    Amazon Turkey Dijital Yayıncılık AŞ hisselerinin tamamı Amazon Turkey Perakende AŞ’ye ait olacak. Amazon Prime Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

    HBO Max ve Disney+ platformlarında olduğu gibi Prime Video platformunda da yakın zamanda içeriklerin başlangıcında ve yayın ortasında Türkçe reklamlar gösterilecek. Gösterilecek reklamlar için şimdiden reklamverenlerden talepler alınmaya başlandı. Türkiye’de e-ticaret pazaryerlerine Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli reklam kısıtlamaları uygulanıyor. Amazon, Prime Video için ayrı bir şirket kurarak reklam sorunlarını ortadan kaldırdı.

    Amazon Prime üyeleri aylık 69,90 TL karşılığında Prime Video’yu ek bir ücret ödemeden ve reklamlı olarak kullanmaya devam edebilecek. Reklamsız abonelik isteyen kullanıcıların ek ödeme yapması gerekecek. Henüz reklamsız Prime Video aboneliğinin Türkiye fiyatı bilinmiyor. 

    Prime Video'ya reklam modelinin eklenmesi sayesinde platformdaki dizi, film ve canlı spor yelpazesinin genişleyeceği belirtiliyor. Ayrıca yerli yapımlara da ağırlık verilecek. Halihazırda ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya ve İsveç’te reklamlı modele geçiş yapıldı. Yıl bitmeden Türkiye, Belçika, Danimarka ve Norveç’te reklamlı sisteme geçileceği duyuruldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konken nasıl oynanır range rover 3.0 td6 vogue yorum saç derisinde bir şey yürüyor hissi neden olur tc den doğum tarihi öğrenme bf goodrich lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum