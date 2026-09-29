Prime Video'nun sevilen dizisi Reacher devam edecek mi? Amazon kararını açıkladı

Daha 5. sezonun çekimleri bitmeden, 6. sezon için de resmi onay verildi. Böylece Reacher'ın en az iki sezon daha devam edeceği kesinleşmiş oldu.
Amazon, Reacher'ı Uzun Yıllar Devam Ettirmek İstiyor
Lee Child'ın diziye kaynaklık eden roman serisinde 31 kitap bulunuyor. Bu yüzden Reacher'ın uzun yıllar devam etmesini sağlayacak kaynak materyal bulunuyor. Gelen bilgilere göre Amazon da bu diziyi uzun yıllar devam ettirmek niyetinde. Tabii gelecek sezonların izleyici rakamları da bu planlar için belirleyeci olacak. Ancak şimdiden 6. sezon onayı verilmesi, Amazon'un bu konuda bir şüphesi olmadığını gösteriyor.
Dizinin 5. sezonu, Jack Reacher roman serisinin 20. kitabı olan Make Me'yi ekrana uyarlayacak. 6. sezonun hangi kitabı kaynak alacağı ise henüz belirlenmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: