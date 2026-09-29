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    Prime Video'nun sevilen dizisi Reacher devam edecek mi? Amazon kararını açıkladı

    Kısa süre önce 4. sezonuyla ekranlara gelen Reacher, çekimlerine başlanan 5. sezondan sonra da devam edecek mi? Amazon, sevilen dizisinin geleceğine dair planlarını paylaştı.

    Prime Video'nun sevilen dizisi Reacher devam edecek mi? Amazon kararını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi olan Reacher, kısa süre önce 4. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin önceki sezonları gibi dördüncü sezon da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Hatta izleyici sayısında 3. sezonu bile geride bıraktı. Bu ilgi Amazon'u fazlasıyla cesaretlendirmiş olacak ki Amazon daha şimdiden dizinin geleceğini garanti altına aldı.

    Daha 5. sezonun çekimleri bitmeden, 6. sezon için de resmi onay verildi. Böylece Reacher'ın en az iki sezon daha devam edeceği kesinleşmiş oldu.

    Amazon, Reacher'ı Uzun Yıllar Devam Ettirmek İstiyor

    Lee Child'ın diziye kaynaklık eden roman serisinde 31 kitap bulunuyor. Bu yüzden Reacher'ın uzun yıllar devam etmesini sağlayacak kaynak materyal bulunuyor. Gelen bilgilere göre Amazon da bu diziyi uzun yıllar devam ettirmek niyetinde. Tabii gelecek sezonların izleyici rakamları da bu planlar için belirleyeci olacak. Ancak şimdiden 6. sezon onayı verilmesi, Amazon'un bu konuda bir şüphesi olmadığını gösteriyor.

    Dizinin 5. sezonu, Jack Reacher roman serisinin 20. kitabı olan Make Me'yi ekrana uyarlayacak. 6. sezonun hangi kitabı kaynak alacağı ise henüz belirlenmiş değil.

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