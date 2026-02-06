Amazon, sadece bu yıl yapay zeka için 200 milyar dolar harcayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon, 2026 yılı boyunca 200 milyar dolara ulaşacak devasa bir yatırım harcaması yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, bir önceki yıl yaptığı harcamayı büyük oranda artırırken hisseler ise buna olumlu tepki vermedi ve sert şekilde düştü. Güncel duruma göre Amazon hisseleri yüzde 10,30 oranında değer kaybetmiş durumda. Bunun nedeni ise yapılan dev yatırımların bir getiri sağlayıp sağlayamayacağı endişesi.

Amazon, 2025 yılında mülk, veri merkezi, çip ve diğer ekipmanlar için yaklaşık 130 milyar dolar harcadığını açıklamıştı. Piyasa beklentileri, bu tutarın 2026’da 150 milyar dolar civarında olacağı yönündeydi. Ancak şirketin açıkladığı 200 milyar dolarlık yeni yatırım hedefi, tahminlerin oldukça üzerine çıktı.

Amazon CEO’su Andy Jassy, söz konusu harcamaların ağırlıklı olarak Amazon Web Services (AWS) birimine yönlendirileceğini ve bu yatırımların büyük bölümünün yapay zeka iş yükleri için kullanılacağını belirtti.

Ancak bu yüksek harcama planı, kısa vadede kârlılık üzerinde baskı oluşturacak. Amazon, içinde bulunulan çeyrek için faaliyet kârının 16,5 milyar dolar ile 21,5 milyar dolar arasında olmasını beklediğini açıkladı. Analistlerin ortalama beklentisi ise 22,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Tam Boyutta Gör Amazon’un bulut bilişim kolu AWS, yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 24 gelir artışıyla 35,6 milyar dolara ulaştı. Bu oran, AWS için son üç yılı aşkın sürenin en yüksek çeyreklik büyümesi olarak kayda geçti. AWS’nin faaliyet kârı ise aynı dönemde 12,5 milyar dolar oldu.

Buna rağmen bazı analistler, yatırımcı tepkisinin temel nedeninin sermaye harcamalarındaki artışın AWS gelir artışının önüne geçmesi olduğunu belirtiyor.

Andy Jassy, AWS’nin geleceğe dönük satışları temsil eden sipariş birikiminin 244 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 40, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 22 artış anlamına geliyor. Jassy, bu verinin yapay zeka odaklı bilgi işlem gücüne yönelik güçlü talebi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Bu arada sermaye harcamalarının bir bölümü de SpaceX’in Starlink hizmetine rakip olacak alçak yörünge uydu projesi, lojistik operasyonlarda robot kullanımının artırılması ve yeni Whole Foods mağazalarının açılması gibi alanlara ayrılacak.

Öte yandan Amazon’un toplam geliri, yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 14 artarak 213,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde faaliyet kârı 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin ana gelir kaynağı olmaya devam eden e-ticaret tarafında, çevrim içi mağaza satışları yüzde 10 artışla 83 milyar dolara ulaşarak beklentileri aştı. Şirketin reklam gelirleri ise yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzde 23 artarak 21,3 milyar dolara yükseldi.

Amazon, AI için devasa yatırımlarını sürdürürken aynı istikrarı işten çıkarmalarda da sergiliyor. Amazon, organizasyonu daha çevik hale getirmek amacıyla geçtiğimiz ay 16 bin kurumsal çalışanla yollarını ayırdı. Bu adımla birlikte son dönemdeki toplam işten çıkarma sayısı 30 bine ulaştı. Şirket, 2022-23 arasında da 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

