Amazon, Süper Lig yayın ihalesine hazırlanıyor: 400 milyon dolarlık teklif iddiası

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Tam Boyutta Gör Trendyol Süper Lig’de bu sene yeni yayın ihalesi yapılacak. Yayın ihalesine sürpriz bir talip çıktı. Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından Amazon, Trendyol Süper Lig yayın haklarına ortak olmak için S Sport’un sahibi Saran Grup ile birlikte ihaleye hazırlandığı iddia ediliyor. İki şirketin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabilecek ortak bir teklif üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları için düzenleyeceği ihale 13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi henüz açıklanmadı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Amazon Prime Video ve Saran Grup ortak teklif hazırlığı yapıyor. Amazon'un tüm maçları mı yoksa haftada birkaç maçı mı yayınlayacağı henüz bilinmiyor.

Dijital platformların ve operatörlerin ilgisi var

Uzun yıllardır BeINSports tarafından yayınlanan Süper Lig maçlarını yeni dönemde dijital platformlar yayınlayabilir. Spor muhabirleri tarafından yapılan açıklamalara göre ihaleye geleneksel spor yayıncılarının yanı sıra Amazon, Netflix gibi dijital yayıncılar ve Turkcell, Türk Telekom gibi GSM operatörleri ilgi gösteriyor.

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TFF’nin yayın ihalesi için ilk dirsek temasını Turkcell’le kurduğu ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Kulüpler Birliğinden bir temsilciyle birlikte Turkcell CEO’suyla görüştüğü ve toplantıda yeni dönem yayın ihalesinin ele alındığı belirtildi. Bu temasla gözler Turkcell’in yayın ihalesinde nasıl bir pozisyon alacağına çevrildi.

İhale şartnamesinde yayın kalitesi öne çıkacak

TFF'nin oluşturduğu Yayın İhalesi Komisyonu, yeni yayın döneminin ekonomik ve teknik çerçevesini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanacak şartnamede Avrupa'daki büyük liglerin yayın standartlarının ve güncel teknolojilerin dikkate alınması planlanıyor. Özellikle 4K yayın, görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı, prodüksiyon kalitesi ve yayın güvenliği gibi teknik kriterlerin daha ayrıntılı şekilde tanımlanması bekleniyor.

Amazon’dan spor yayıncılığında dev hamleler

Amazon, Prime Video üzerinden farklı ülkelerde çok sayıda önemli spor organizasyonunun yayın haklarını aldı.

Şirketin mevcut spor portföyünde NFL, NBA, WNBA, NASCAR, NHL, UEFA Şampiyonlar Ligi ve tenis organizasyonları gibi önemli etkinlikler bulunuyor. İngiltere'de bazı Premier League karşılaşmaları Prime Video'da yayınlanıyor. Fransa'da Roland Garros, Almanya ve Avusturya'da ise Wimbledon tenis müsabakaları Prime Video üzerinden izlenebiliyor.

NBA ile yapılan 11 yıllık anlaşma kapsamında Prime Video, 2025-26 sezonundan itibaren Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde çeşitli NBA maçlarını yayınlamaya başladı. Amazon, ABD'de NFL'in Thursday Night Football karşılaşmalarının yayın haklarını da elinde bulunduruyor. Şirket ayrıca NASCAR yarışları ve NBA karşılaşmaları için de önemli yayın anlaşmalarına sahip. Latin Amerika da Amazon'un futbol yatırımları mevcut. Şirket, 2026 itibarıyla Brezilya'da Série A lig maçlarını ve Copa do Brasil turnuvasını Prime Video'da yayınlıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un spor yayıncılığında öne çıktığı alanlardan biri ise yalnızca maçı ekrana getirmekle yetinmemesi. Prime Video'nun Prime Vision teknolojisi, canlı karşılaşmaları gerçek zamanlı istatistikler, yapay zeka destekli analizler ve interaktif grafiklerle zenginleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların sahadaki konumu, hızları ve ivmeleri gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Bazı özelliklerde yapay zeka ve makine öğrenmesi modelleri kullanılarak maç sırasında anlık görsel analizler sunuluyor.

Bu teknoloji Süper Lig'e taşınırsa, maç yayınlarında 4K görüntü kalitesi veya daha fazla kameranın yanı sıra oyuncu istatistikleri, canlı konum verileri, hız, pas mesafesi, xG ve benzeri gelişmiş verileri yayın deneyiminin bir parçası haline gelecek.

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Amazon, Süper Lig yayın ihalesine hazırlanıyor

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