Amazon, teslimat sürücülerine özel akıllı gözlük geliştirdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, San Francisco'da düzenlediği "Delivering the Future" etkinliğinde teslimat görevlilerinin paketleri daha güvenli ve verimli bir şekilde teslim etmelerine yardımcı olmak, böylece müşteri teslimat deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış akıllı gözlüğü tanıttı.

Amazon, ABD’de 600 bin işçiyi robotlarla değiştirmeyi planlıyor 1 gün önce eklendi

Amazon akıllı gözlüğü teslimat sürücülerine ne sağlayacak?

Teslimat sürücüsü, aracını park ettikten sonra gözlük otomatik olarak etkinleşiyor ve konuma göre teslim etmeleri gereken doğru paketleri gösteriyor. Kişi, ekran üzerinde alması gereken paketlerin bir listesini görüyor. Gözlük, listeden doğru paketi seçip seçmediğini bile söyleyebiliyor. Sürücü aracından indiğinde, gözlük teslimat adresine adım adım navigasyon gösteriyor, yol boyunca çıkabilecek tehlikeleri gösteriyor, adresin zor bulunabileceği konumlarda rehberlik ediyor.

Gözlüğün gelecekte paketin yanlış adrese bırakılması durumunda sürücüyü uyarması, bahçede köpek olması gibi tehlikeli unsuları bildirmesi gibi özellikler kazanacağı da belirtildi.

Amazon'un akıllı gözlüğü, kontrol cihazı ve sürücülerin güzergahları boyunca acil servisleri aramak için basabilecekleri özel acil durum düğmesi bulunan bir yelek ile geliyor. Gözlük, tüm gün kullanım için değiştirilebilir pille geliyor. Sürücünün ihtiyaç duyması halinde reçeteli ve geçişli gözlük camı takılabiliyor.

Amazon, akıllı gözlüğü şu anda Kuzey Amerika’daki teslimat sürücüleriyle test ediyor. Amazon’un tüketicilere yönelik akıllı gözlük üzerinde çalıştığı ve hatta 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin söylentiler olsa da şirket, son kullanıcı için tasarlanmış bir akıllı gözlükten bahsetmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: