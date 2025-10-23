Giriş
    Amazon, teslimat sürücülerine özel akıllı gözlük geliştirdi

    Amazon, teslimat sürücülerine özel yapay zeka destekli akıllı gözlük geliştirildiğini duyurdu. Gözlük, sürücülerin güvenliğini sağlarken paketlerin daha hızlı teslim edilmesine yardımcı olacak.

    Amazon akıllı gözlük teslimat Tam Boyutta Gör
    Amazon, San Francisco'da düzenlediği "Delivering the Future" etkinliğinde teslimat görevlilerinin paketleri daha güvenli ve verimli bir şekilde teslim etmelerine yardımcı olmak, böylece müşteri teslimat deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış akıllı gözlüğü tanıttı.

    Amazon akıllı gözlüğü teslimat sürücülerine ne sağlayacak?

    Teslimat sürücüsü, aracını park ettikten sonra gözlük otomatik olarak etkinleşiyor ve konuma göre teslim etmeleri gereken doğru paketleri gösteriyor. Kişi, ekran üzerinde alması gereken paketlerin bir listesini görüyor. Gözlük, listeden doğru paketi seçip seçmediğini bile söyleyebiliyor. Sürücü aracından indiğinde, gözlük teslimat adresine adım adım navigasyon gösteriyor, yol boyunca çıkabilecek tehlikeleri gösteriyor, adresin zor bulunabileceği konumlarda rehberlik ediyor.

    Gözlüğün gelecekte paketin yanlış adrese bırakılması durumunda sürücüyü uyarması, bahçede köpek olması gibi tehlikeli unsuları bildirmesi gibi özellikler kazanacağı da belirtildi.

    Amazon'un akıllı gözlüğü, kontrol cihazı ve sürücülerin güzergahları boyunca acil servisleri aramak için basabilecekleri özel acil durum düğmesi bulunan bir yelek ile geliyor. Gözlük, tüm gün kullanım için değiştirilebilir pille geliyor. Sürücünün ihtiyaç duyması halinde reçeteli ve geçişli gözlük camı takılabiliyor.

    Amazon, akıllı gözlüğü şu anda Kuzey Amerika’daki teslimat sürücüleriyle test ediyor. Amazon’un tüketicilere yönelik akıllı gözlük üzerinde çalıştığı ve hatta 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin söylentiler olsa da şirket, son kullanıcı için tasarlanmış bir akıllı gözlükten bahsetmedi.

