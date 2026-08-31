Amazon Türkiye’de “Şehre Dönüş” indirimleri başladı: En düşük fiyatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte Amazon.com.tr’de Şehre Dönüş kampanyası başladı. ünlük ihtiyaçlar, yeni sezona hazırlık ürünleri, kırtasiye, süper market, elektronik, telefon, bilgisayar ve ev elektroniği kategorilerinde indirimler dikkat çekiyor.

Kampanya sayfası: Amazon Şehre Dönüş

Kampanya 14 Eylül’e kadar devam edecek. Amazon, kullanıcıların gerçek indirimleri yakalamasını kolaylaştırmak için fiyat bilgisinin hemen altında kaç günün en düşük fiyatı olduğuna dair bilgilendirme gösteriyor. Örneğin “30 günün en düşük fiyatı, “60 günün en düşük fiyatı”, “365 günün en düşük fiyatı” gibi kırmızı ibareler ile en düşük fiyatlı ürünler öne çıkarılıyor.

Şehre Dönüş kampanyasında Amazon'un sevilen "Aradaki Fark İade" avantajı sunuluyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Eylül'e kadar satın aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade ediliyor. Bu kampanyadan Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Kampanyanın bir diğer dikkat çeken noktası ise her gün yenilenen Flaş Fırsatlar. Günün belirli saatlerinde başlayan Flaş Fırsatlar etkinliğinde stoklarla sınırlı olarak çok daha büyük indirimler yapılıyor. Kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatları kaçırmamak için acele etmelisiniz.

Süpermarket kategorisinde indirimli fiyatlara ek olarak üç farklı sepette ek indirim kampanyası öne çıkıyor.

3 al 2 öde : Sadece bugüne özel linkteki ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı.

Geçerli Ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A3FJ22S8Q4O49Y

: Sadece bugüne özel linkteki ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Geçerli Ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A3FJ22S8Q4O49Y Süper İndirim Günleri : 750 TL sepete 150 TL indirim, 1500 TL sepete 300 TL indirim uygulanıyor.

Geçerli ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A1KMI6X5DCB50V

: 750 TL sepete 150 TL indirim, 1500 TL sepete 300 TL indirim uygulanıyor. Geçerli ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A1KMI6X5DCB50V Çok Al&Az Öde: Prime üyelerine 1.000 TL’ye %10 indirim.

Geçerli Ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A3DUIKWI4HNGKX

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Amazon Şehre Dönüş

Şehre Dönüş kampanyasında öne çıkan indirimli ürünler

👉 Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Adaptörü

419 TL | 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Samsung Galaxy S25, 12GB RAM, 256GB Hafıza

43.878 TL | %4 İndirim

👉 Samsung Galaxy A57 5G, 8GB RAM, 256GB Hafıza

29.723 TL | 27 İndirim

👉 Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB RAM, 512GB Hafıza

69.999 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple iPhone 16 Plus (256 GB)

81.599 TL | 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple iPhone 17 Pro 512 GB

114.899 TL | 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB

153.399 TL | 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Tablet + Klavye

20.415 TL | 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple 13 inç MacBook Neo Laptop 8 GB RAM, 512 GB SSD

40.399 TL | 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 MSI CYBORG 15 Gaming Laptop, RTX5050, Core i7-13620H, 1TB SSD

53.699 TL | 30 Günün En Düşük Fiyatı

👉 ASUS TUF Gaming Dizüstü Bilgisayarı, RTX 4050, Ryzen 7 170, 16GB RAM, 512 GB SSD

42.000 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Hawk Gaming Chair Fab E1 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

7.899 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 xDrive 15'Li PLUS Profesyonel Oyuncu Koltuğu

8.594 TL | 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop

3.770 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple AirTag (2. nesil) - 4’lü paket

4.199 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 NextStar 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google MiniLED TV

25.999 TL | %7 İndirim

👉 iFFALCON 50 İnç Smart TV 4K QD-Mini LED 144Hz Gaming Google TV

29.791 TL | %2 İndirim

👉 Samsung 65 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025)

39.999 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Microsoft Xbox Wireless Controller Siyah, 9. Nesil (Microsoft Garantili)

3.599 TL | 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Aula F75 Mekanik KlavyeTKL GrayWood V4 Switch Kablosuz Türkçe Q

2.692 TL | 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Rampage Crack H11 Siyah Gaming Kablosuz Kulaklık

1.701 TL | 365 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 2.3 L

2.899 TL | 30 Günün En Düşük Fiyatı

Yayınevlerinde tüm indirimlere ek kuponlar 👇

📕 Pegasus Yayınevi – 500 TL'ye 100 TL indirim

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📗 Doğan Çocuk & X-Libris – 500 TL'ye 100 TL indirim

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📘 Altın Kitaplar – 500 TL'ye 100 TL indirim

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Şehre Dönüş indirimleri DH'de

Amazon Şehre Dönüş kampanyası boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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Amazon Türkiye’de “Şehre Dönüş” indirimleri başladı

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